Aktualisiert am

Restaurant „Oz“ in Graubünden

Restaurant „Oz“ in Graubünden :

Restaurant „Oz“ in Graubünden : Wo der Garten mitkocht

Das neueste Restaurant des Schweizer Sternekochs Andreas Caminada ist bewusst klein gehalten. Im „Oz“ wird mit dem gekocht, was im hauseigenen Garten wächst. Die Auswahl ist groß: Es werden 700 Sorten Obst, Gemüse und Kräuter angepflanzt.

Im Garten des „Oz“ wachsen in der Hochsaison 700 verschiedene Sorten Obst, Gemüse und Kräuter. Bild: Gaudenz Danuser

Wenn der Garten ruht, hält auch das Restaurant seinen Winterschlaf. Für ein Lokal, das mit dem kocht, was auf dem eigenen Boden wächst, ist das nur konsequent. Jetzt, wo der Frühling in den Sommer übergeht, ist es aber Zeit für das „Oz“ wieder wach zu werden, sich frisch zu machen und ausgeruht in seine zweite Saison zu starten.

„Oz“ – der Name ist rätoromanisch und bedeutet „Heute“ – gehört zum wachsenden Gastronomieunternehmen von Andreas Caminada, dem wohl prominentesten Spitzenkoch der Schweiz. Für seine Küche auf Schloss Schauenstein, im winzigen Städtchen Fürstenau im Kanton Graubünden zu finden, hält er drei Michelin-Sterne. Zum Caminadaversum gehört auch die „IGNIV“-Familie mit ihrer fröhlichen Sterneküche zum Teilen. Von ihr gibt es mittlerweile Ableger in St. Moritz, Bad Ragaz, Zürich und Bangkok.

Außerdem hat Andreas Caminada 2016 die Fundaziun Uccelin gemeinsam mit seiner Frau Sarah gegründet. Das Ziel: talentierten Service- und Kochnachwuchs um die Welt zu schicken, um dank des Netzwerks des Spitzenkochs hochkarätige Erfahrungen zu sammeln und die Schweizer Gastronomie der Zukunft zu bereichern. Caminada braucht den talentierten Nachwuchs auch für das neben dem Drei-Sterne-Restaurant beheimateten „Casa Caminada“, ein neorustikales, aber gänzlich hirschgeweihfreies Kleinod.

Hier werden Graubündner Spezialitäten wie die Mangoldröllchen Capuns oder Dörrbirnen-Ravioli auf höchstem Niveau angeboten, aus dem Holzofen der Bäckerei kommen Brotspezialitäten aus unbehandelten Mehlen. Und im „Kulinarik-Keller“ lagern unzählige bunte Gläser mit eingemachtem Obst und Gemüse aus dem Permakulturgarten ganz in der Nähe.

Allein über 80 Tomatensorten

Dieser Garten ermöglichte den jüngsten Zuwachs, das vegetarische „Oz“. Für Andreas Caminada war die Eröffnung dieses auf ein Dutzend Sitzplätze beschränkten Chef’s-Table-Restaurants eine logische Entwicklung. Er sieht das „Oz“ nicht als bloße fleischlose Adresse, sondern als „kulinarische Triebfeder“ für sein gesamtes Team. Der diplomierte Heilpraktiker Thomas Monn kümmerte sich jahrelang aus reiner Leidenschaft um den Garten, um den Boden, um die nützlichen Regenwürmer darin und um das, was darauf wachsen sollte. Mittlerweile ist er als verantwortlicher Gärtner angestellt und Herr über eine unglaubliche Vielfalt an Gemüse, Früchten und Kräutern, aus der das Caminada-Team schöpfen kann. Allein über 80 Tomatensorten wachsen hier, gelbe kleine ebenso wie violette ovale oder große rote Fleischtomaten. Dazu kommen verschiedenste Kohlgewächse, glatt oder mit pinken Rüschen, eingebürgerte Exoten wie Physalis, Kürbisse, essbare Blüten… In Spitzenzeiten tummeln sich im Garten 700 Sorten.

Eng mit dem Permakulturgarten verbunden arbeitet der Küchenchef des „Oz“, Timo Fritsche, der zuvor neben Andreas Caminada gekocht hatte. Er kann sich mit Thomas Monn beraten, mit ihm gemeinsam den Anbauplan bestimmen. Nach seinen täglichen Streifzügen durch den Garten baut er auch mal spontan frisch sprießende „Babys“ wie Radieschenblüten oder winzige Gurken in die vegetarischen Gerichte ein. Mit seiner Küche möchte Timo Fritsche die Arbeit des Gärtners würdigen, wie er sagt.

Das „Oz“ ist in der alten „Remisa“, dem einstigen Kutscherhaus, gegenüber des Eingangs von Schloss Schauenstein zuhause. Die Türen sind so niedrig, dass man schon mit Durchschnittskörpergröße auf seinen Kopf achtgeben muss. Der intime Rahmen, in dem sich der Küchenchef hier den Erzeugnissen des Gartens widmet, wird durch das Dunkelblau an den Wänden betont. Einen Blickfang bildet der U-förmige Tresen aus hellem Bergahornholz rund um die zentrale Küche.

Drei Stunden vom Arbeitstag geht für die alkoholfreie Getränkebegleitung drauf

Die Protagonisten des Neun-Gang-Menüs: Frisches aus dem Garten, das, wo nötig, durch Gemüse von langjährigen Lieferanten ergänzt wird – der Garten ist schließlich noch im Aufbau. Dazu kommt Eingelegtes, Eingekochtes, Fermentiertes aus der vorigen Saison. Im Herbst waren es mehrheitlich Kohlgewächse, Rüben und Wintersalate, die von Fritsche und seinem Assistenten vor den Augen der Gäste verarbeitet wurden – zu Gerichten wie geschmortem Chicorée mit Safran-Nussbuttersauce und Mayonnaise mit schwarzem Knoblauch. Jetzt, in der neuen Saison, stehen unter anderem Erbsen, Kräuter und Rhabarber auf dem Plan. Das Gericht „Erbse / Brunnenkresse / Limette“ besteht aus einer Creme aus gegrillten Erbsen, dazu gesellen sich eine fermentierte Salsa aus grünen Tomaten, frisch gegrillte Erbsen und Rettichschoten. Finalisiert wird mit jungen Erbsentrieben, viel frischer Minze und einem Limettenschaum.

Ein anderes Gericht rückt Thomas Monns Möhren aus der Vorsaison in den Mittelpunkt: Diese wurden in einer Kimchi-Marinade fermentiert, auf diese Art sind sie nach koreanischem Vorbild lange haltbar. Im „Oz“ kommt vor den Augen der Gäste ein Möhrensud hinzu, abgeschmeckt mit Sanddorn und Zitronengras, sowie ein erfrischend-würziges Kimchi-Karotten-Granité. Der Permakulturgarten steuert tagesfrisch gepflückte Korianderblüten in duftigem Weiß als Dekoration bei.

Mehr zum Thema 1/

Einen hohen Aufwand betreibt man im „Oz“ auch, wenn es um die alkoholfreie Getränkebegleitung geht. Fast drei Stunden pro Tag, so erzählt man in der Vorbereitungsküche, widme man sich Kombucha, Wasserkefir und anderen fermentierten Drinks. Auch dabei sucht das Team häufig den Garten auf, lässt sich von Kräutern wie Muskatellersalbei oder Colakraut zu flüssigen Ideen inspirieren. Die Ergebnisse sind ein zart prickelnder Wasserkefir auf Rhabarbersirup-Basis zu einem Rhabarber-Rosen-Dessert. Oder ein Drink aus Sahne und fermentiertem Tomatenwasser. Eine salzige Limonade auf Erbsenbasis indes verweist auf die enge Verbindung zwischen Köchen und Garten: Wenn gerade Erbsen auf dem Menü stehen, bedeutet das viele leere Erbsenschoten. Statt diese wegzuwerfen, presst das „Oz“-Team sie zu grünem Saft, den es kurz gären lässt.