„Hier spricht der Gast“-Kolumne : Forelle gut, Weinbegleitung perfekt

Aktualisiert am

Das „Kinfelts“ in Hamburg bietet eine Küche auf guter handwerklicher Grundlage; besonders aber glänzt der Sommelier, sagt unser Kolumnist.

Rund um die Hamburger Elbphilharmonie scheint sich so etwas wie ein gastronomischer Speckgürtel zu bilden. Das mehr und mehr internationale Publikum liebt es offensichtlich, vor oder nach den Konzertbesuchen essen zu gehen, und das auf einem guten Niveau. So gesehen macht man im „Kinfelts“ erst einmal alles richtig. Man öffnet um 17.30 Uhr und hat ein erstes seating bis 20 Uhr, das zum größten Teil von Konzertbesuchern genutzt wird. Der Gast sitzt in einer Art Neo-Bistro im Erdgeschoss und hat zumindest einen kleinen Blick auf eines der Hafenbecken.

Das Essen beginnt mit der „Eismeerforelle mit Melone, Kräutern und Piment d’Espelette“ (24 Euro), einem in Kräuter eingepackten und bei niedriger Temperatur gegarten Fisch. Auch wenn dieser ein wenig weich geraten ist, schmeckt er mit dem originellen Mix in der Begleitung mit zusätzlichem Forellenkaviar und getrockneter Haut sehr gut.