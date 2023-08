Eine Weinbegleitung zum Degustationsmenü bietet so gut wie jedes Sternerestaurant in Deutschland an, eine Musikbegleitung vermutlich nur ein einziges. Sie besteht aus einem altertümlichen Plattenspieler samt einer Sammlung von Schellackplatten und wird abwechselnd vom Sommelier, Patissier oder Maître gestaltet. Je nach Gang und Stimmung im Lokal legt jeder, der gerade am Plattenspieler vorbeikommt, eine neue LP auf, die Beatles zum Bries, Dire Straits zum Dry Aged Saibling, B. B. King zum Kaviar, und wenn es besonders entspannt zugeht, lässt Chefkoch Maximilian Schmidt Bob Marley das marinierte Schweineschwänzchen besingen. So unbekümmert unkonventionell konterkariert der Neunundzwanzigjährige die jahrhundertealte Geschichtslast seines Hauses und seiner traditionstrunkenen Heimatstadt – und es ist längst nicht die einzige Unorthodoxie.

Weltreise mit Rucksack und Riesenappetit

Maximilian Schmidt führt in dritter Generation den „Roten Hahn“, ein altehrwürdiges Haus mitten in der vollständig unversehrten Regensburger Altstadt mit frühgotischer Fassade und urkundlicher Ersterwähnung im Jahr 1250. Sein Großvater betrieb im „Roten Hahn“ eine Kneipe für Freunde des Schafskopfs, seine Eltern ein Wirtshaus mit Schnitzelküche, doch der Junior hatte ganz anderes im Sinn. Nach einer Lehre beim Regensburger Sternekoch Anton Schmaus und Stationen im Salzburger „Hangar 7“ und beim Drei-Sterne-Star Björn Frantzén in Stockholm war ihm klar, wohin sein Weg führen würde.