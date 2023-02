Im „Labor der Liebe“ kann das Unglück gar nicht wohnen, sondern nur die Freude. Wie ein Glaubensbekenntnis der Leidenschaft für den guten Geschmack prangen die drei Worte über der offenen Küche, in der Affären zwischen Kalbsbries und Räucherfischen arrangiert, Liaisons zwischen Felsenrotbarben und Plankton gestiftet, Liebesheiraten zwischen Gänselebern und Krokant-Kapern geschlossen werden. Fast ausnahmslos stürmische, verblüffende, glückliche Verbindungen voller Kraft und Zärtlichkeit, Intensität und Feinfühligkeit sind das, angerichtet von neun Laboranten unter dem Kommando eines vierzigjährigen Wunderknaben, ohne dessen rettungslose Passion fürs Kochen es kein Labor der Liebe gäbe – und für die Feinschmecker dieser Welt einen Ort weniger der aufrichtigen Gegenliebe.

Jan Hartwig gehört zu den seltenen Menschen, die sich mit nichts weniger als dem Maximum zufriedengeben. Das wurde schon früh in seiner Karriere klar, die er ausschließlich bei Köchen mit zwei oder drei Michelin-Sternen verbrachte. Christian Jürgens, Klaus Erfort und Sven Elverfeld, drei Säulenheilige der deutschen Spitzenküche, erkannten allesamt das überragende Talent ihres Meisterschülers und wünschten ihm nur das Beste, als er 2014 seine erste eigene Stelle als Küchenchef im Restaurant „Atelier“ des Münchner Grand Hotels Bayerischer Hof antrat – um sich nach nur drei Jahren selbst drei Michelin-Sterne zu erkochen. Schon vier Jahre später verließ er das „Atelier“ wieder, nicht nur um ohne Kompromisse und Zwänge seinen Weg in der Selbständigkeit gehen zu können, sondern auch weil der Bayerische Hof Größe manchmal nur in seinem Anspruch, nicht aber in seinem Herzen trägt, was ein so großmütiger, so großherziger Mensch wie Jan Hartwig besonders schmerzhaft am eigenen Leib erfahren musste.

Der Chef hat nichts zu verbergen

Seit Oktober vergangenen Jahres kocht er in seinem eigenen Lokal, das so heißt und so ist wie er: Das „Jan“ präsentiert sich unprätentiös und unaufgeregt mit viel warmem Holz. In die Küche können nicht nur die Gäste, sondern auch die Passanten durch große Fenster blicken. Und der Chef selbst steht vor aller Augen am Pass, weil er nichts zu verbergen, sondern alles zu teilen hat, all seine Liebe und Leidenschaft. Dass sie indes nie blind ist, zeigt er schon bei den Amuse-Bouches: die Tartelette mit Gänseleber, Chantilly, Pekannuss, Finger Limes, Krokant-Kapern und geräuchertem Ahornsirup, das Buchweizentörtchen mit Zucchini-Brunoise, Feta, Anchovis und Pfefferminzöl, das Umami-Baiser mit Karotte, Kombu, Pecorino und knuspriger Hähnchenhaut sind drei komplexe, tiefgründige, durchdachte Animationen für den Gaumen, nach denen jedem klar ist: Jan Hartwig mag gerade keine drei Sterne haben, doch er kocht genauso konzentriert, elaboriert und ambitioniert, als säße er noch immer im Olymp der Küchengötter – woran auch die Preise für das Menü und die Gewächse der von Jochen Benz exzellent kuratierten, indes nicht gerade zecherfreundlich kalkulierten Weinkarte keinen Zweifel lassen.