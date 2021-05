„Cheval Blanc“ in Basel : Vorgeschmack aufs Freudenfest

Bald können wir wieder überall in Deutschlands besten Restaurants essen. Wir haben es gleich hinter der Grenze schon einmal ausprobiert: in Peter Knogls „Cheval Blanc“ in Basel. Die Kolumne Geschmackssache.

Bis zur letzten Praline haben wir es ausgekostet, bis zu diesem Kleinkunstwerk aus Grand-Cru-Kakao mit der verführerischen Schärfe von Szechuan-Pfeffer, dargereicht wie ein Kronjuwel in einer monumentalen Schatzschatulle aus Edelholz. Auch kurz davor haben wir restlos alles verspeist, was uns die Pâtisserie auftischte, eine Sphäre aus Passionsfrucht mit Zitronengras-Espuma, ein Pagoden-Türmchen aus Millefeuille mit Nougat und Krokant, ein Joghurt-Mousse mit Yuzu-Gelée, einen Marshmallow mit Kalamansi, einen Mandelkeks mit Thymian und Limette.

Und erst recht haben wir das Dessert aus Kaffee-Karamell-Creme mit Himbeer-Sorbet, Muscovado-Biskuit und japanischer Azina-Kresse bis auf den letzten Bissen aufgegessen, denn es ist unser erstes Mal gewesen: unser erstes Essen in einem Restaurant der Spitzenklasse nach mehr als einem halben Jahr. Es war wie die Ankunft im Land von Milch und Honig nach einem schrecklich langen Marsch durch die Wüste.

Königslogenblick auf den Rhein

Ein Deutscher stand für uns am Herd, obwohl in Deutschland die meisten Feinschmeckerrestaurants erst in ein paar Tagen öffnen. In der Schweiz aber sind sie seit Wochen in Betrieb, und dort hat der kochende Vagabund Peter Knogl eine zweite Heimat gefunden. Seine erste ist ein Bauernhof in Niederbayern. Dort lernte er von Mutter und Großmutter die Liebe zum Kochen, ging dann gutbürgerlich im Bayerischen Wald in die Lehre und wurde schon früh von Heinz Winkler unter die Fittiche genommen, der den hochtalentierten Jungkoch zu seinem Nachfolger aufbauen wollte.