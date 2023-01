Das Ende des „Noma“ : Die Revolution frisst ihr Lieblingskind

René Redzepi schließt sein legendäres Restaurant „Noma“ in Kopenhagen, das wie kein zweites die Kochkunst in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Doch das bedeutet nicht den Untergang der Spitzenküche.

Keine Revolution währt ewig, keinem kochenden Danton ist die Unvergänglichkeit vergönnt. Das liegt bei Umstürzen in der Natur der Sache, und das muss nun auch René Redzepi erfahren, der die Kunst des Kochens in den vergangenen beiden Jahrzehnten wie kein Zweiter seit Ferran Adrià revolutioniert hat. Jetzt hat der dänisch-mazedonische Koch bekannt gegeben, dass er sein legendäres Restaurant „Noma“ in Kopenhagen nach der Wintersaison 2024 für immer schließen und in ein Geschmackslabor mit großer Testküche umwandeln wird.

Begründet wird das gleichermaßen idealistisch wie pragmatisch: Um weiterhin das „Noma“ sein zu können, müsse es sich grundlegend verändern, sagte Red­zepi und gestand damit ein, am Ende seines bisherigen innovativen Weges angelangt zu sein. Zugleich nannte er wirtschaftliche Zwänge als Grund für die Schließung seines Hauses, das vielen Feinschmeckern über Jahre als bestes Restaurant der Welt galt. Um seine 100 Mitarbeiter adäquat entlohnen und den Qualitätsstandard des „Noma“ aufrechterhalten zu können, müsste er Preise verlangen, die niemand zu zahlen bereit sei – was angesichts eines 500-Euro-Menüs natürlich nicht unwidersprochen bleiben darf.

Radikaler Regionalismus

Im Jahr 2003 eröffneten René Redzepi und Claus Meyer das „Noma“, verfassten kurz darauf gemeinsam mit Kollegen aus den anderen skandinavischen Ländern das Manifest der „Neuen Nordischen Küche“, propagierten darin den radikalen Regionalismus, das Raffinement der Einfachheit und das Primat der Authentizität und stellten damit nicht nur die klassische Haute Cuisine mit ihren globalen Luxuszutaten, sondern auch die technizistische Küche des Katalanen Ferran Adrià, des damals unumstritten herrschenden Küchenrevolutionärs, auf den Kopf. ­Redzepi wurde zum Vorbild einer ganzen Generation von Köchen, die sich von heiligen Traditionen und kanonischen Konventionen befreiten, um in Berlin Rübchen aus Teltow, in Madrid Trüffel aus Teruel oder in Rotterdam Austern aus Zeeland ohne alchimistische Küchenakrobatik zu servieren. Redzepi selbst stieg zum kochenden Superstar auf, der seinen Weltruhm mit Pop-up-Restaurants rund um den Globus erntete – als er 2016 in Sydney Station machte und sich im Outback von der Küche der Aborigines inspirieren ließ, waren die Plätze des temporären „Noma“ binnen Sekunden ausverkauft.

Nach 13 Jahren schloss Redzepi sein Restaurant im Stadtteil Christianshavn, um es zwei Jahre später nur ein paar Kilometer weiter in einem eigens für ihn errichteten Gebäudekomplex inklusive großer Gärten und Gewächshäuser wiederzueröffnen. 2021 bekam er endlich den dritten Stern, den ihm der Guide Michelin bis dahin aus traditionalistischem Chauvinismus verweigert hatte. Doch der revolutionäre Impetus war da schon verblasst und das „Noma“ zum Mahnmal seiner selbst geworden, zur Pilgerstätte einer musealisierten Heldengeschichte, die sich dank des überwältigenden Erfolges selbst ihrer Einzigartigkeit beraubt hatte. Insofern ist der Schritt der Schließung nur konsequent und folgt damit dem Beispiel Ferran Adriàs, der sein ikonisches Restaurant „El Bulli“ an der Costa Brava 2011 aufgab, um sich fortan der kulinarischen Forschung und Dokumentation zu widmen.

Das Ende des „Noma“ ist allerdings kein Beweis dafür, dass die gesamte Spitzen­küche auf allerhöchstem Niveau in einer existenziellen Krise steckt, wie Redzepi gegenüber der „New York Times“ bekundete. Es gibt in aller Welt Dutzende von Drei-Sterne-Restaurants, die seit vielen Jahren auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament stehen und großartige Küchenkunst zu Menü-Preisen von weniger als 300 Euro servieren, ohne ihre Mitarbeiter wie Leibeigene auszubeuten, allerdings auch ohne vom Ehrgeiz einer permanenten, kraftraubenden Küchen­revolution getrieben zu sein – Clemens Rambichlers phantastisches „Sonnora“ in der Eifel sei hier stellvertretend für viele andere Häuser genannt, ein Musterbeispiel kulinarischer Kontinuität in Deutschland, das nicht den geringsten Hautgoût eines Aromen-Ancien-Régime umgibt.

Und dass die Lichter der Spitzenküche auch in Kopenhagen 2024 nicht ausgehen werden, ist genauso gewiss. Dafür sorgt allein schon der unerschütterlich grandiose, aberwitzig virtuose Eric Vildgaard vom „Jordnær“, mit dem der nächste sichere Kandidat für den dritten Michelin-Stern in der dänischen Hauptstadt längst bereit steht. Auch Vildgaard ist ein Schüler René Redzepis, und auch deswegen ist diesem wunderbaren, tollkühnen Küchenrevolutionär, was auch immer aus dem „Noma“ werden wird, ein Ehrenplatz in der Geschichte der Kochkunst sicher.