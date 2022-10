Neue Food-Trends in Kopenhagen : Vom Strand auf den Teller

Meter für Meter verschwinden die Holzlatten tiefer im sandigen Boden, bis sie schließlich ganz verschluckt sind. Dünengras raschelt im Spätsommerwind, das Meer, die Ostsee, ist noch nicht zu sehen, aber zu riechen. Sanddornbeeren tupfen die grüne Landschaft knallorange, Äste voller violetter, fast schwarzer Holunderbeeren streift Jason Renwick sacht aus dem Weg. Dann breitet der Spitzenkoch mit großer Geste seine Arme aus und sagt: „Willkommen in meinem Garten.“

Außer Halmen und krautigem Gewächs, das aus dem Sand sprießt, ist allerdings nichts zu sehen. Garten? Am Wasser bückt er sich, zupft, reicht herum, lässt probieren. Manches schmeckt scharf, anderes bitter, gurkig, nach Meerrettich, Algen, Senf. Was von normalsterblichen Markt- oder Supermarkteinkäufern als Unkraut identifiziert wird, ist für ihn kostbar und landet in seinem Kochtopf. „Ich probiere viel, manchmal war auch schon meine Zunge taub“, sagt der junge Gastronom und lacht.

So sieht also der Foraging-Trend aus, der nach dem Fermentieren gerade die weltweite Food-Szene bewegt. Der, wie so vieles, von René Redzepi und dessen Restaurant Noma in den letzten 20 Jahren als Teil der New-Nordic-Kitchen-Revolution ausgelöst wurde.

Vegane 9-Gängemenüs

Pflanzen am Wegesrand sammeln und genießbar machen und selbst im skandinavischen Winter mit ausschließlich lokalen Zutaten kochen. Der gebürtige, weitgereiste Australier Renwick hat wie so viele der nachwachsenden Kopenhagener Food-Szene im Noma gearbeitet. Seinem Anspruch genügt es deshalb nicht, aus dem Kraut nur Kräutersuppen zu kochen: Er entwickelt rein vegane 9-gängige Menüs, die er in seinem ebenso modernen wie gediegenen Restaurant Ark, mitten in Kopenhagen, serviert. Es ist das erste vegane Fine-Dining-Restaurant der Stadt, das mit einem Grünen Michelin Stern ausgezeichnet worden ist.

Mit einem Arm voller Grünzeug, Blüten und Beeren eilt Renwick von seinem Garten, oder the Beach, wie die Kopenhagener den nur 30 Autominuten entfernten Streifen am Öresund nennen, zurück in die Küche. Bis er uns abends im Ark empfängt, bleibt Zeit, noch ein paar andere Trendsetter der neuen Kopenhagener-Kulinarik aufzusuchen.

Die Halbinsel, Refshaleøen, nur 15 Minuten mit dem Fahrrad von der Innenstadt entfernt, ist ein perfekter Standort dafür, um das kreative Küchentreiben zu entdecken. In rauer Industriekulisse, wo einst Burmeister & Wain, eine der weltweit größten Werften, dänische Industriegeschichte schrieb, reihen sich die Michelin-Sterne im Hafen wie Kometen in der Milchstraße: Noma, Amass, Alchemist – die Spitzenadressen des New Nordic, in der Stadt, die, die sich diesen Luxus gerne leistet und leisten kann. Zwischen den Topadressen, mit ihren eigenen riesigen Obst-und Gemüsegärten, ist in den stillgelegten Lagerhäusern und Werkstätten genügend Platz für Kunstgalerien, Tech-Unternehmen, Sauerteigexperimente, Designschulen und Hausbootidylle. Oder auch, um einen so schönen Gemischtwarenladen wie das Restaurant La Banchina hervorzubringen und gedeihen zu lassen.

Weg von Schwein und Kartoffeln

La Banchina gleicht einer Surferbude mit Panoramafenster, es ist Biergarten, Sauna, Sonnendeck, Schwimmbad, Café und Restaurant mit offenem Grill – alles zugleich. Dies ist der Ort, wo die Kopenhagener entspannen und im Hafenbecken in glasklarem Wasser ihre Bahnen ziehen. Der Chef, Christer Bredgaard, hat zwar nie im Noma gearbeitet, aber treibt den Gedanken der Nachhaltigkeit auf die Spitze. Sein Credo: „Wenn Du in Dänemark keine Zitronen hast, nimm saure Äpfel.“ Er tischt ausschließlich Fisch aus der Ostsee auf, dänischen Naturwein und kauft ausschließlich Bio-Produkte. „98 Prozent unserer Zutaten sind aus lokaler Produktion“. Nur Vanille, Zimt, Pfeffer, Salz importiert er aus Übersee. Und erklärt, bevor er köstliche Makrele mit gegrilltem Lauch serviert: „Vor der Noma-Revolution haben wir Dänen Fisch, Schwein aus der Massentierhaltung und Kartoffeln gegessen. Das hat sich glücklicherweise geändert.“

Wie so oft in ehemaligen Industriebrachen, wo erst die Künstler und dann die hippe Szene einzieht, steht auch das charmante und kreative Refshaleøen vor ungewisser Zukunft. Immobilienentwickler bedrohen das Dasein. Das Problem kennen alle hier. Der Besitzer des größten urbanen Gemüsegartens mit dazugehörigem Restaurant, Christian Skaarup, hat bereits vorgesorgt und sein Øens Have in Tippis gebaut: „Schnell wieder abbauen und woanders wieder aufschlagen können, war der Plan, denn nur bis 2027 läuft der Vertrag.“ Was dann passiert, weiß im Moment kein Mensch. Da aber nicht nur Touristen aus aller Welt die Gourmettempel für ein Menü um 600 Euro aufsuchen, sondern das Hafengebiet von den Einheimischen geliebt und gesäubert wird, will man fast glauben, dass es noch lange weiter geht mit der entspannten Szenerie. „Green Kayak“ ist eine der vielen guten Ideen, die aus Kopenhagen kommt, und mittlerweile auch an der Alster und der Spree umgesetzt wird: Die Dänen paddeln gratis in bereitstehenden Kayaks und sammeln dafür den schwimmenden Müll ein. „Nach der ersten Saison kam 1.4 Tonnen zusammen“, sagt Skaarup zum Abschied.

Zurück in der Stadt im Restaurant Ark. Das vegane Menü von Jason Renwick und seinem Team wartet – und bietet allerlei Überraschungen. Manches ist mittags in der Küche, anderes schon vor Monaten durch Fermentieren, Räuchern, Einlegen entstanden. Unser Kraut findet sich wieder in allerlei Texturen und Geschmacksnuancen, wie etwa im kalten Algengelee-Süppchen, es dekoriert Sauerteigtörtchen, mischt sich mit Kartoffel-Millefeuille, versteckt sich im Kirschsorbet, säuert Erdbeer-Rhabarbereis. Zum Schluss stößt der Chef mit einer Runde White Russian mit uns an. Wer hier herkömmliche Zubereitung vermutet, liegt völlig daneben. Die Basis setzt er aus Kaffeesatz an, die Sahne kommt von der Kokosnuss.

Wer nach so viel grünem Lust auf Herzhaftes hat, dem ist am nächsten Tag ein Spaziergang zum Nyhavn empfohlen – inklusive Smørrebrød mit einem Berg frischer Krabben, Bier an der Kaimauer und Postkartenmotiv.