Pflicht für Mehrwegbehälter : Wie reagieren Supermärkte, Restaurants und Kantinen auf die neue Vorschrift?

Vorsätze, gähn! Von denen haben wir uns schon länger prinzipiell verabschiedet, setzen wir ja doch nie um. Aber zu Beginn dieses Jahres wollen wir uns zumindest die neue „Mehrwegangebotspflicht“ zu Herzen nehmen: Weniger Müll, das kann ja nicht schlecht sein. Wir wollen Rewe testen – für Salate und Kaffee to go muss es dort seit dem 1. Januar auch Mehrweg­behälter geben.

Rewe braucht noch etwas

Erster Versuch am 3. Ja­nuar im Frankfurter Gutleutviertel. Mehrweggeschirr entdecken wir in der Filiale sogleich, für 1,49 Euro, ohne Rückgabemöglichkeit. Sonst stapeln sich hier nur Schalen aus Pappe und Einwegplastik­deckel. Man kenne das Gesetz, versichert der Filialleiter, deswegen gebe es auch kein Einwegbesteck mehr. Aber was ist mit den Salatbehältern? „Oh“, sagt der Filialleiter. Darüber habe er noch nicht nach­gedacht. Er werde sich schlau machen.