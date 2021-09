Das „Franziska“ in Frankfurt : Progressiv in luftiger Höhe

Die Skyline von Frankfurt sieht aus vielen Perspektiven beeindruckend aus. Der 360-Grad-Blick aber vom Restaurant „Franziska“ oben auf dem Henninger Turm ist unübertroffen, vor allem in der Dämmerung. Das kulinarische Konzept nennt der Betreiber, Multigastronom Christian Mook, „Progressive German Vintage Cuisine“, mit einer Basis von Rezepten seiner Großtante Franziska, und das „Franziska-Menü“ in 9 Gängen in „Tapas-Größe“ macht auch sofort neugierig darauf, was man hier wohl mit unseren Klassikern anstellt.

Der Gruß aus der Küche überrascht in seiner Klarheit: „sphärisierter Handkäse“, ein krosses Gebilde aus Käse mit einem Tupfer Zwiebelcreme obenauf. Es schmeckt gut und traditionell wie Mainzer Handkäs. Geht es hier um Dekonstruktionen?