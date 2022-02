Jan Hartwig bei Nymphenburg : Porzellan trifft auf Haute Cuisine

Es soll ein Vorgeschmack sein auf das, was München kulinarisch in naher Zukunft erwartet: Mit dem Pop-up-Lokal „Jan“ serviert Jan Hartwig seit Anfang Februar in den Räumlichkeiten der Porzellan-Manufaktur Nymphenburg in München feinste Haute Cuisine. Gästen wird ein täglich neu zusammengestelltes Sieben-Gänge-Menü des Sternekochs geboten. „Die wunderschöne Kulisse mit dem traditionsreichen Schloss und dem Park der Manufaktur haben mich sofort angesprochen“, sagt Hartwig.

Erst vergangenen Sommer wurden die Räume der Porzellan-Manufaktur Nymphenburg mit einer Showküche ausgestattet. Das Restaurant-Pop-up bietet 16 Personen Platz, denen zudem an fünf Tagen in der Woche auch der direkte Austausch mit dem Starkoch möglich sein wird. „Der Gast soll das Gefühl haben, er wäre bei mir zu Hause“, sagt der Drei-Sterne-Koch.

Im Frühsommer soll dann das eigene, gleichnamige Restaurant in München folgen, das ebenso wie das Pop-up zu einem gastronomischen Höhepunkt werden könnte. Denn die ersten Erfolge in seiner Wahlheimat München wären es für Hartwig nicht: Nur sechs Monate nach seinem Engagement im „Atelier“ des Bayerischen Hofs im Mai 2014 erhielt der gebürtige Niedersachse den ersten Michelin-Stern, ein Jahr später folgte der zweite, welchen er 2016 verteidigen konnte. Im November 2017 wurde das Restaurant erstmals mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Ein Neuanfang in der Wahlheimat

Zuvor hatten in München nur zwei Köche die trois étoiles erkochen können. Im Jahr 1980 war es Eckart Witzigmann, der die Auszeichnung mit seinem Restaurant Aubergine am Münchener Maximiliansplatz als erster Koch in Deutschland erhielt. Als Zweiter wurde 1981 der italienische Koch Heinz Winkler als Nachfolger von Witzigmann im Restaurant „Tantris“ mit drei Sternen beehrt. Da die Bewertung des Guide Michelin jährlich erfolgt, hatte München bis zur Auszeichnung Hartwigs im „Atelier“ allerdings 23 Jahre lang kein Drei-Sterne-Restaurant beheimaten können.

Im Sommer 2021 hatte der Neununddreißigjährige die kulinarische Institution Münchens nach sieben Jahren schließlich verlassen, um sich nach einer kurzen kreativen Pause selbständig zu machen. Sommelier Jochen Benz sowie die meisten von Hartwigs Köchen im Bayerischen Hof haben sich ihm für diesen Neuanfang angeschlossen. Und der gelingt offenbar schon mit dem Pop-up im Hause Nymphenburg: Binnen weniger Tage ist das Lokal bis einschließlich 15. April ausgebucht, sprich, knapp zweieinhalb Monate im Voraus.