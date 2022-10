Hier spricht der Gast : Überragende Feinheit im Wolfsburger „Aqua“

Aktualisiert am

Im Restaurant „Aqua“ in Wolfsburg kocht mit Sven Elverfeld einer der besten deutschen Köche. Er beweist, dass unsere traditionellen Gerichte genau das gleiche Potential haben wie in Frankreich oder Italien.

Der Gast sitzt im 3-Sterne-Restaurant „Aqua“ im Ritz-Carlton-Hotel in der Wolfsburger Autostadt. Das Menü beginnt mit den „Einstimmungen“ und einer kleinen Irritation. „Sauerfleisch, Weißkohl & Remoulade“ heißt es da, klingt also, sagen wir: bodenständig.

Was kommt, ist ein winziges Törtchen, das man aus gutem Grund mit einem Bissen isst, weil man auf diese Weise das Zusammenspiel der Elemente genau so mitbekommt, wie der Koch es geplant hat. Der grandios fein abgestimmte Geschmack von Sauerfleisch, Brotchip, Remoulade, mariniertem Weißkohl, Röstzwiebeln und Speck beweist sofort, dass unsere traditionellen Gerichte genau das gleiche Potential haben wie etwa in Frankreich oder Italien.