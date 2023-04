Das Hotel Westin Grand in Frankfurt ist renoviert und umgestaltet. In der Bar gibt es zu den Drinks jetzt kleine Gerichte aus regionalen Zutaten oder mit regionalem Bezug.

Hotels sind oft mehr als Orte, die eine Möglichkeit zum Übernachten bieten. Die großen und luxuriösen Häuser vor allem machen der Stadt, in der sie stehen, gemeinhin auch heute noch ein kulinarisches Angebot für alle, in Lobby, Bar und Restaurant. Zwar sind die Zeiten nicht mehr, in denen jedes Fünf-Sterne-Hotel das von morgens bis nachts tut, aber den Ehrgeiz, nicht nur Hausgäste zu bewirten, haben noch immer etliche. In Frankfurt gehört zu ihnen das Hotel „The Westin Grand“, das einstige Arabella Grand Hotel, das 2007 umbenannt worden war und inzwischen zu Marriott gehört. Nach längerer, auch pandemiebedingter Schließungs- und Renovierungsphase ist das Haus vor ein paar Monaten wieder eröffnet worden, ganz neu gestaltet.

Herzstück des Hotels war seit seinen Arabella-Zeiten jahrzehntelang die Bar mit Barchef Fatih Akerdem. Unter der Ägide des gebürtigen Türken, geprüften Barmeisters, lebenden Lexikons der Cocktailgeschichte und unermüdlichen Erfinders neuer Getränke war der Tresen in diesem Haus einer der sehr bekannten in der Region. Akerdem ist im Ruhestand. Die Bar führt neuerdings James Vetter, ein Mann mit schottischer Mutter, der zu seinem Vollbart einen Kilt trägt, auch im Job, und viele Drinks auf Whisky-Basis im Repertoire hat.