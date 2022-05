Kolumne: Hier spricht der Gast : Hier hat das Leben seine Spuren hinterlassen

Wir müssen es kurz machen diese Woche. Es gibt wun­der­bare Restaurants, die man in kaum einem Führer findet, weil sie durch deren Bewertungsraster fallen. Auf der Website des „Orphée“, eines gastronomischen Schmuckstücks in der Regensburger Altstadt, heißt es, es sei das „originalste französische Bistro östlich des Rheins“, und tatsächlich landet der Gast in einem Etablissement, wie es sich in den französischen Altstädten von Marseille über Lyon bis Bordeaux und Paris nach wie vor finden lässt. Hier hat das Leben seine Spuren hinterlassen, auf vortreffliche Weise.

Die Speisekarte signalisiert ein zuverlässiges Bistroprogramm von der Zwiebelsuppe über Schnecken und Nizza-Salat bis zu Coq au vin und Lammkoteletts. Die Vorspeisen, etwa die „gratinierten Jakobsmuscheln“ (17,80 Euro), lassen deutlich an Frankreich denken – auch an die ein oder andere berühmte Brasserie in der Hauptstadt. Man geht in solche traditionellen Häuser nicht primär wegen der kulinarischen Qualität, sondern wegen des Gesamterlebnisses, zu dem auch die Gäste zählen. Ein leeres Bistro ist kein Bistro.

Bei den Hauptgängen im „Or­phée“ ist das beste Gericht eindeutig der „Pochierte Skrei (Winterkabeljau) mit Gnocchi, Artischocken und Salbei“ (16 Euro, aus dem Mittagsmenü von 24,50 Euro). Einen auffällig guten Anteil am Essen hat dabei der Wein; der 2018er Bordeaux Château Roland La Garde aus St. Seurin de Cursac (4,90 Euro für 0,1 l) etwa, eine echte kleine Entdeckung, veredelt die vier „Lammkoteletts mit Rosmarinjus, Gemüse und Kartoffelgratin“ (24,80 Euro), die wegen der Einzelgarung und wegen ihrer geringen Dicke übergart sind und nur ganz im Kern einen Hauch von Rosa haben. Anders als beim Skrei ist man hier wieder in der begrenzten Bistroküche mit ei­nem leicht merkwürdigen Gemüse, einem guten Gratin und einer viel zu großen Menge eines stark gewürzten Karottenpürees.

Dem Gast hat es trotzdem gefallen, und er wird bestimmt einmal zurückkommen ins „Orphée“.

Hotel und Restaurant „Orphée“. Untere Bachgasse 8, 93047 Regensburg; 0941 / 52977 www.hotel-orphee.de; geöffnet von 8 – 1 Uhr; Frühstück, Mittagskarte, Nachmittagskarte, Abendkarte; Vorspeisen 7,80 – 18,80 Euro, Hauptgerichte 12,80 – 30,80 Euro