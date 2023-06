Aktualisiert am

Kornhauskeller in Bern : Gutes und weniger Gutes im Gewölbe

Der berühmte „Kornhauskeller“ in Bern ist das wohl bekannteste und am meisten frequentierte Restaurant in Bern. Das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert mit dem riesigen, von 1896 bis 1898 als Festlokal gestalteten Gewölbekeller liegt nur wenige Schritte vom ebenfalls berühmten Uhrturm und den insgesamt sechs Kilometer langen Laubengängen mit ihren außergewöhnlich vielfältigen Geschäften und Restaurants entfernt.

Und weil der Gast sich das natürlich alles ansieht, muss er erst einmal eine kleine Anmerkung zu den Restaurantpreisen bei unseren Nachbarn machen: Es ist alles etwas teurer als bei uns – egal ob es sich um kleine Bistros, populäre Länderküchen oder größere Restaurants handelt.