Das „PUR“ in Krefeld möchte gutes Essen machen, und das in einem „unverkrampften“ Restaurant. Das gelingt indes nur bedingt. Das „PUR“ braucht Konsequenz, findet unser Gastrokritiker.

Man kann die rheinische Großstadt Krefeld kaum ein Zentrum guter Küche nennen. Trotz 227.000 Einwohnern scheint es hier weniger Bedarf an hervorragenden Restaurants zu geben als in einer schwäbischen Kleinstadt. Insofern wirkt Krefeld dann auch eher wie eine linksrheinische Verlängerung des Ruhrgebiets, wo Millionen von Einwohnern mit einer erstaunlich geringen Anzahl guter Restaurants auskommen.

Trotzdem möchte man wetten, dass sich viele der Ärzte, Rechtsanwälte und übrigen Gutverdienenden hier als Feinschmecker bezeichnen würden. Nur – wo essen sie?„Gourmet? Ja, aber auch nein“ heißt es auf der Website des „PUR Essen und Trinken“, das sich zwischen Innenstadt und Zoo findet, unweit der besseren Wohnviertel am Stadtwald. Einige Gerichte, so die Selbstauskunft, gingen in Richtung der feinen, gehobenen Küche, aber das sei eigentlich nicht das Ziel. Man möchte gutes Essen machen und das in einem „unverkrampften“ Restaurant.