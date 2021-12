Pop-Up-Restaurant : Fine-Dining an Wiener Geisterorten

Eine Unisex-Toilette neben der alten Badewanne eines Industriellen, die nur mit einem rosa Vorhang abgetrennt ist. Eine Bar im Oldtimer-Straßenbahnwaggon für den Digestif und die Zigarette danach. Ein riesiger Saurier aus Trompeten mitten im Lokal, den die Chefin persönlich zum Ertönen bringt, während pikantes Mohnsoufflé mit gehobelten Champignons und Rehtatar mit Wildfond serviert werden. Solche entrückten Details sind Teil einer sehr speziellen Dinner-Serie, die seit einigen Jahren in der Vorweihnachtszeit die Wiener Gastronomie bereichert: Der „Taubenkobel“, schon lange eines der besten Restaurants Österreichs, übersiedelt für wenige Wochen aus dem Burgenland in die Hauptstadt und mutiert dort zu einem jeweils anders benannten Restaurant auf Zeit. Und zwar an Orten, die selbst für solche Gäste, die sich als Wiener Eingeborene bezeichnen würden, unbekannt sind oder höchstens im Rahmen von Führungen für einige wenige Architekturbesessene zu besuchen waren: etwa in einer stillgelegten Straßenbahn-Remise oder einem alten Backstein-Industriebau direkt an der Verkehrshauptschlagader Wiens. Oder im prächtigen Ballsaal eines vergessenen Fin-de-Siécle-Hotels in Donaunähe, der in den letzten Jahrzehnten bloß als Holzlager gedient hat.

Jugendstilbau des Manner-Enkels

Diesmal nimmt das „Taubenkobel“-Team die so genannte Manner-Villa im waldreichen Neuwaldegg, einem Teil des Wiener Gemeindebezirks Hernals im Nordwesten der Stadt, in Beschlag (wenngleich kürzer als geplant, wegen des von der österreichischen Bundesregierung verordneten Lockdowns). In dem nunmehr leerstehenden Jugendstilbau hat bis zu seinem Tod im Jahr 2017 Carl Manner mit seiner Haushälterin gelebt. Er war der Enkel von Josef Manner, der 1890 die gleichnamige „Chocoladenfabrik“ gegründet hatte, die heute vor allem für ihre Haselnuss-Schnitten in der quadratischen rosafarbenen Verpackung berühmt ist. Aus der Manner-Villa samt ihrem Park soll demnächst im Rahmen eines aufwendigen Bauvorhabens ein Luxuswohnhaus mit Tiefgarage werden. Das Restaurant-Pop-up „Taubensalon“ ist wohl die letzte Gelegenheit, diese Großvilla einer Unternehmerfamilie noch im Originalzustand zu erleben. Wobei Originalzustand natürlich nicht ganz stimmt – wird doch das Ursprungsambiente der jeweiligen Location vom „Taubenkobel“-Team rund um das Ehepaar Barbara Eselböck und Alain Weissgerber stets sehr kunst- und designsinnig aufgemöbelt. Für den „Taubensalon“ musste eine Profiküche in die herrschaftlich-verwahrlosten Räumlichkeiten der Manner-Villa verpflanzt werden; die Gäste sitzen auf goldenen Stühlen unter eigens aufgehängten Lobmeyr-Lüstern, an den Wänden leuchten Objekte der Wiener Lichtkünstlerin Brigitte Kowanz, die 2017 auf der Biennale in Venedig vertreten war, Geschirr und Blumen tragen fesches Mannerschnitten-Rosa. Und auch das Menü nimmt auf den Ort Bezug: Alain Weissgerber, der vielfach ausgezeichnete Küchenchef des „Taubenkobel“, präsentiert als eine der Vorspeisen seine Version der Manner Schnitten: eine kunstvolle Schichtung aus Kastanienteig und schwarzen Trüffeln, im selben handlichen Format wie das süße Original.