Feinkostküche in Freiburg : Wölfe sollten Sterne anheulen

Vermutlich kann man in keiner anderen deutschen Stadt das Leben so leicht genießen wie in Freiburg, dieser Hochburg des kultivierten Carpe Diem. Allein der fabelhafte Erzeugermarkt am Münster bereitet Feinschmeckern ein tägliches Freudenfest, und die schönste Stunde ist jene, wenn sich die Menschen zum Aperitif vor den Weinhandlungen und Feinkostgeschäften versammeln, die Schuhe ausziehen, ihre Füße in den schmalen Kanälen der Altstadt kühlen und mit ei­nem Glas und Häppchen in der Hand die Trottoirs in improvisierte Bars verwandeln.

Savoire-vivre auf höchstem Niveau

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Das ist Savoire-vivre auf höchstem Niveau. Genauso niveauvoll essen gehen sie danach aber nicht, denn in der Genießerstadt Freiburg gibt es derzeit kein einziges Restaurant mit einem Michelin-Stern – ein typisches Phänomen in ei­nem Land, in dem Hochküche und Le­benskunst noch immer kein geborenes Liebespaar sind. Doch das will jetzt ein Mann ändern, der gar nicht anders kann, weil er aus seiner Heimat nichts anderes kennt und in seinem ganzen Leben nichts anderes getan hat.

Martin Fauster stammt aus der Steiermark, hat als Bauern- und Metzgerssohn von Kindesbeinen an exzellent gegessen und wusste schon mit fünfzehn Jahren, dass er sein Glück in der Küche finden würde. Als er eines Tages in einem Wiener Luxushotel mit der Haute Cuisine in Kontakt kam, war es endgültig um ihn geschehen, und fortan kochte er nur noch dort, wo die Sterne leuchten.

Er überstand harte Lehrjahre bei Alfons Schuhbeck in Oberbayern, lernte bei Olivier Roellinger in der Bretagne die Be­wohner des Meeres lieben, verbrachte ei­ne prägende Zeit bei Hans Haas im „Tantris“ in München und hielt dann vierzehn Jahre lang ein paar Kilometer weiter im „Königshof“ seinen eigenen Michelin-Stern. Seit dessen Schließung lebt er in Freiburg, der Heimat seiner Frau, und seit Februar ist er Chef in der „Wolfshöhle“, einem dreihundert Jahre alten, lange besternten Traditionshaus gleich hinter dem Münster, benannt nach den Isegrims, die einst den nahen Schlossberg unsicher machten.

Dass der grimmige schmiedeeiserne Wolf an der Fassade so schnell wie möglich wieder die Sterne anheulen soll, wissen wir schon nach den Küchengrüßen. Ein Oktopus-Tatar wird mit Buttermilch, Avocado-Creme und Curry-Öl in feinster Dosierung als Kaltschale serviert – dieser Begriff ist für einen österreichischen Traditionalisten wie Fauster alles andere als antiquiert –, eine Gänseleber-Creme klug kontrastierend mit Mairübchen, Ra­dieschen, Rettich und kandiertem Ingwer arrondiert, zwei Küchenkleinkunstwerke, mit denen kein Häppchen vom Kühlungskanal konkurrieren kann.

Wie gut kann das Leben schmecken?

Sie sind der Auftakt eines Menüs, das die klassische Haute Cuisine mit dem kulinarischen Erbe der Habsburger verschmilzt und dabei vollständig auf modische Ka­priolen oder grelle Exotismen verzichtet, selbst wenn die Grundprodukte eine weite Anreise hatten. Die Gelbschwanzma­krele etwa wird roh mariniert und dabei so ungeheuer zart, dass sie jeden Sushi-Großmeister glücklich machen würde, um sich dann als Entourage weise mit einer Zwiebel-Royale, einem Perlzwiebel-Chutney und einer Sesam-Mayon­naise zu begnügen. Und die Langustinen, gerade erst frisch angeliefert, was zu ei­ner spontanen Menü-Änderung führt, gart Fauster ganz schlicht in der Karkasse, beträufelt sie mit einer Langustinen-Mayonnaise und kann damit nicht verleugnen, dass er seine Lebenslektion von Hans Haas gelernt hat, dem Meister der kunstvollen Einfachheit.