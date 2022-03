Pierburg in Essen : Ein ganz großer Wurf

Pandemiebedingt müssen viele Restaurants schließen oder ihr Angebot reduzieren. Krise. Und was macht Erika Bergheim, eine der besten deutschen Köchinnen, bekannt von ihrer Arbeit im „Schlosshotel Hugenpoet“ in Essen und auch schon mit Michelin-Sternen bedacht? Sie hat im November ein neues Restaurant in Essen-Kettwig mit dem Namen „Pierburg – Erika Bergheim“ eröffnet. Und das hat es in sich – kulinarisch wie gastronomisch.

Der Gast betritt einen großen Raum, der gediegen-modern eingerichtet ist und sofort den Eindruck von Offenheit, Lebendigkeit und Großzügigkeit ausstrahlt. Man kann hier nachmittags Kaffee und Kuchen bekommen, abends (und an den Wochenenden auch mittags) dann ein Essen ohne jeglichen Menüzwang, preislich im Rahmen und kulinarisch zwischen gehobener bürgerlicher und Gourmetküche angesiedelt. Das kommt an. Während sich andere Häuser fast komplett auf das Abendgeschäft an wenigen Tagen zurückgezogen haben, ist an diesem Sonntagmittag hier Hochbetrieb.