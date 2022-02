„Ochsen Post“ in Tiefenbronn : Hervorragend bodenständig

Es ist vieles anders hier, in der „Bauernstube“ im Hotel „Ochsen Post“ im nicht sonderlich großen Tiefenbronn zwischen Pforzheim und Stuttgart. Erst einmal wundert sich der Gast, wie gut das gemütliche Restaurant an diesem Dienstagabend gefüllt ist. „Bei uns ist es immer voll“, meint der freundliche Service dazu. Selbst das „kleinste Restaurant Deutschlands“ im Garten, das man hier „s’Wägele“ nennt (eine Art kleiner Schäferwagen, in dem man ein spezielles 7-Gänge-Menü buchen kann), ist besetzt.

Dann kommt die Speisekarte, die aus verschiedenen Gründen ein wenig wie aus einer fernen Welt wirkt. Während andere gute Restaurants sich auf ein einziges Menü beschränken, stehen hier rund 50 Gerichte; dazu Tagesempfehlungen, weitere 18; insgesamt sehr viel Fleisch, von Sauren Kutteln und Maultaschen bis zu verschiedenen Stücken von bestem Rind. Wie schafft die Küche so etwas?