Wie schafft man es, nur zu zweit in der Küche zu stehen und trotzdem den Ansprüchen eines Michelin-Sterns zu genügen? Die beiden Köche im „Seestern“ in Ulm geben Antwort. Die Kolumne „Geschmackssache“.

Das Wunder von Ulm: Was allein vier Hände in einem Feinschmeckerrestaurant anrichten können, wird im „Seestern“ eindrucksvoll bewiesen. Bild: Restaurant Seestern

In der Klaviermusik ist das Spiel zu vier Händen eine enorme Herausforderung, weil es von den beiden Solisten blindes Vertrauen, bedingungsloses Einverständnis und absolute Gleichberechtigung verlangt. In der Küche ist ein solches Spiel fast unmöglich, weil deren Qualität von der Charakterstärke eines Leitwolfs abhängt, dessen Kommandos mit einem entschlossenen „Oui, Chef“ von der Brigade retourniert werden.

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Klaus Buderath und Benedikt Wittek versuchen es trotzdem. Sie haben die Brigade aus ihrem Restaurant „Seestern“ im Ulmer Hotel Lago verbannt, stehen ganz allein zu zweit in der Küche und vollbringen Abend für Abend Erstaunliches: vier Hände, acht Gänge, zwanzig Couverts, ein hoch konzentriertes, minutiös organisiertes, virtuos orchestriertes Zusammenspiel frei von allen Misstönen, bei dem man sich ein ums andere Mal fühlt, als seien Nannerl und Wolferl in der Küche des Hauses Mozart am Werk.