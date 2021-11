Das „Mod“ in Duisburg : Wo die Klassik sich neue Freiheiten nimmt

Könnte es sein, dass die kreative Küche und Leute, die einfach „entspannt und lecker“ essen wollen, einander eines Tages näherkommen? Es gibt ja bereits das „Casual Fine Dining“, das aber oft dazu neigt, eine Art Luxusform der bürgerlichen Küche zu sein, und gerne mit dry-aged beef oder anderen kostspieligen Produkten glänzen will. Im Kern steht wohl die Frage, was die Gäste und die Köche jeweils unter „entspannt“ und „lecker“ verstehen. Genau da zeigt das gerade erst eröffnete Restaurant „Mod“ in Duisburg neue Perspektiven, die von den Gästen, die von Beginn an zahlreich waren, offenbar sofort verstanden worden sind. Dort kommt einiges zusammen, in einer kulinarisch-gastronomischen Schnittmenge, in der sich alle Beteiligten mit ihren jeweiligen Vorlieben wiederfinden.

Chef des Hauses ist Sven Nöthel, Sohn des bekannten ehemaligen Zweisternekochs Peter Nöthel („Hummerstübchen“, Düsseldorf) und an seinem vorherigen Arbeitsplatz selbst bereits mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Um das Handwerk braucht man sich also schon mal keine Sorgen zu machen. Das „Mod“ (sprich „mooht“, für schwedisch „Mut“) liegt auf der ländlichen, niederrheinischen Seite von Duisburg, wo die beeindruckende Industriekulisse des Stadtteils Bruckhausen nur in der Ferne zu sehen ist. Aus dem ursprünglichen Pferdestall sollte so etwas wie ein Wohnzimmer mit offener Küche entstehen, in dem man die Gäste „wie zu Hause“ begrüßt. Der zentrale Gastraum (es gibt auch noch eine Weinbar) hat tatsächlich keinerlei Unterteilungen; die Küchenzeilen okkupieren etwa ein Viertel des Platzes, sind aber gegenüber dem Raum offen. Jeder Gast kann jederzeit die gesamte Arbeit überblicken. Die Köche servieren die Gerichte selbst, und es entsteht eine völlig unforciert wirkende Lage, die tatsächlich viel mit einer Art privatem Essen zu tun hat. Das ist sehr unterhaltsam.