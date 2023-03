Der Besuch in einem Sterne­restaurant ist in der letzten Zeit etwas aufwendiger geworden. Viele Köche bieten nur noch ein einziges Menü mit oft geringen oder gar keinen Ausweichmöglichkeiten an, sodass man einerseits immer recht viel essen muss und andererseits auch der „Eintrittspreis“ für diese Küche gestiegen ist. Aber es gibt Ausnahmen, bei denen die Wahlfreiheit größer ist.

Das „Phoenix“ im Düsseldorfer Hochhaus-Wahrzeichen „Dreischeibenhaus“ (ein Stern) hat seit 2017 unter Küchenchef Philipp Wolter ein differenziertes Angebot, bei dem man vor allem mittags eine breite Palette von einem Tagesgericht (für 24 Euro) bis zu Gourmet­menüs essen kann. Exakt das interessiert den Gast, weil sich natürlich die Frage stellt, ob man die Qualität eines Sternerestaurants auch in solchen preisgünstigen Angeboten erkennen kann.