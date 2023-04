In einem Münchener Restaurant kann man sich mit fremden Menschen zum Essen treffen. Was soll das?

Hauptbahnhof München. Es ist Freitagabend. Morgen früh beginnen für mich zwei sehr volle Recherchetage. So früh, dass ich heute schon anreisen musste. So voll, dass ich neben Diktiergerät und Block ein paar Beutel einer Hightech-Fertignahrung eingepackt habe. Wasser dazu, shaken, trinken – 500 Kalorien in fünf Minuten. Das mache ich gelegentlich, wenn es im Stress keine Aussicht auf eine vernünftige Mahlzeit gibt. Schmeckt wie die flüssige Version von dem Kuchen, den Kinder einander im Sandkasten backen, aber es ist die perfekte Nahrung, wenn man keine Zeit hat.

Doch manchmal hat man ja Zeit. Manchmal will man gar nicht in fünf Minuten mit dem Essen fertig sein. Und manchmal möchte man vor allem auch nicht alleine im Hotel essen. Der Mensch lebt nicht vom Protein allein. Glücklicherweise habe ich vor Kurzem von einem Restaurant gelesen, das ganz in der Nähe des Bahnhofs liegt – und das perfekt zu diesem Abend passt. Denn das „Togather“ bietet regelmäßig „Co-Dining“ an. So, wie man beim Co-Working im gleichen Raum arbeitet, auch wenn man nicht zur gleichen Firma gehört, oder im Co-Living zusammenwohnt, obwohl man nicht zusammen ist, so soll man beim Co-Dining zusammen essen, obwohl man sich nicht kennt. Statt einen Shake im Hotel herunterzustürzen, werde ich also in einem Restaurant zu Abend essen. An einem großen Tisch gemeinsam mit Menschen, die ich vorher noch nie gesehen habe.