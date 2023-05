Aus der Bretagne in die bayerische Hauptstadt: Plötzlich werden überall in München Austern angeboten. Was hat sie nur hierher verschlagen? Eine Spurensuche.

Als der Philosoph Jean-Paul Sartre 1935 das Halluzinogen Meskalin eingenommen hatte, sah er danach ein Jahr lang überall in Paris Krabben. Sie krabbelten Fassaden hinauf, klackerten durch Häuserschluchten, spülten ihre Zangen in seinem Badezimmer – sie waren überall. Und – ich will ehrlich sein – anfangs überkam auch mich der Verdacht, jemand könnte mir etwas in die Cola Zero pipettiert haben. Denn seit einigen Monaten ist ganz München voll von Austern.

Sie sind überall: in Speisekarten, auf den Tischen der Restaurants, in den Instagram-Feeds meiner Freunde. Um die Halluzination loszuwerden, ging Sartre damals zu seinem Freund, dem berühmten Psychoanalytiker Jacques Lacan. Ich werde mich der Erscheinung ohne psychologische Unterstützung stellen: nur die Auster und ich.