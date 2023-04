Zur Belebung des Neubauviertels im Offenbacher Hafen trug von Anfang an sein zentraler öffentlicher Platz erheblich bei und mehr noch die Tatsache, dass er wie eine große Terrasse ist für die Lokale, die sich dort angesiedelt haben. Eines der ersten war das Restaurant „Heimathafen“, ein gepflegter Ort mit sommerlich-heiterer Anmutung zu jeder Jahreszeit und einer Küche mit viel Fisch.

Szenenwechsel: Fünf-Häuser-Quartier hat eine Immobiliengesellschaft ein Projekt in der sogenannten Neuen Mitte von Dreieich-Sprendlingen genannt. Am zentralen Platz des Quartiers und von der Hauptstraße aus gut zu sehen liegt ein Restaurant mit rund 100 Sitzplätzen drinnen. Es heißt „Nova“, hat dieselben Inhaber wie das „Heimathafen“; das Lokal „Stadtliebe“ in Dietzenbach führen sie ebenfalls. Die Konzepte der drei Filialen sind im Grundsatz ähnlich, alle sind ganztags geöffnet, die Speisekarten sind ähnlich aufgebaut.