Restaurant „Otto“ in Berlin : Die Gastronomie der Zukunft

Brot und Butter – mehr braucht man nicht, um das Entscheidende über Berlins meist besprochenes Restaurant „Otto” zu wissen: Zum knusprigen Sauerteigbrot der Handwerksbäckerei „Domberger Brot-Werk” gibt es eine hausgemachte Koji-Butter mit Butter vom „Ökodorf Brodowin”, die dank des hinzugefügten Shio Koji (eine Marinade aus fermentiertem Buchweizen) leicht käsig schmeckt. Und auch jede weitere Vor- und Hauptspeise zelebriert die enge Zusammenarbeit vom „Otto” mit kleinen Produzenten und Bio-Lieferanten aus dem Berliner Umland. Auf kreative Art kommen so nur saisonale Zutaten auf den Teller. Der Essig für den eingelegten Chicorée als Vorspeise etwa wird aus Naturwein hergestellt, der bei den Weinproben der Weinhandlung „Viniculture” übrig bleibt.

Koch Vadim Otto Ursus und Restaurantleiterin Cate Gowers haben mit dem „Otto” einen kleinen Ort geschaffen, an dem Großes passiert. Ein Abend im „Otto” soll kein einmaliges Erlebnis sein, dem man monatelang entgegenfiebert, sondern den Alltag der Gäste bereichern. „Mit dem gesamten Restaurant wollen wir zeigen, dass man nichts verpasst, wenn man einfach nur gerne isst, was um einen herum ist”, sagt Ursus. „Es sollte normal sein. Außerdem ist es für mich logisch, das zu verwenden, was das Umland hergibt. Man steht in direktem Kontakt mit den Menschen, die die Lebensmittel produzieren. Das ist viel persönlicher, und ich denke, das ist sehr wichtig.”

Der Achtundzwanzigjährige hat in den renommiertesten Restaurants der Welt gelernt: Noma, Maaemo, Koks. Mit dem „Otto” kehrt Vadim Otto Ursus zurück zu seinen Wurzeln, in den Prenzlauer Berg. „Um der Nachbarschaft, in der ich aufgewachsen bin, etwas zurückzugeben”, wie er es beschreibt. Eher unscheinbar in der Oderberger Straße gelegen, offenbart sich im Inneren des Restaurants das modern-brutalistische Design mit kahlen Betonwänden, kleinen Holztischen mit 16 Sitzplätzen und einem freien Blick in die Küche. Schlicht und auf den Punkt – genau wie Vadim Otto Ursus’ Kochkunst.

Experimentierküche in Brandenburg

„Im Mittelpunkt steht immer ein wirklich gutes Produkt. Und dann stellt sich die Frage, was wir machen können, damit das Produkt am besten schmeckt”, sagt Ursus. Was das „Otto” nicht von regionalen Bio-Erzeugern bekommt, stellt es in der eigenen Experimentierküche in Brandenburg her: Im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin wird in einer alten Datsche fermentiert, eingelegt, oder einfach ausprobiert. „Alle paar Tage ändert sich etwas auf der Speisekarte. Aber das Kernmenü ist für ein paar Wochen dasselbe”, sagt Gowers. „Es hängt alles von den Produkten ab. Manchmal haben wir ein bestimmtes Gemüse nur für ein paar Tage und dann wird das ein Gericht.” Gowers stammt ursprünglich aus Melbourne und hat zuvor im berühmten Nose-to-tail-Restaurant „St. Johns” in London gearbeitet.