Kolumne „Hier spricht der Gast“ : Virtuos und kongenial

Im „100/200“ in der Hamburger Hafencity bewegt sich Zwei-Sterne-Koch Thomas Imbusch zwischen klassischem Handwerk und modernsten Geschmacksbildern. Das Menü gehört zu den Besten, die in Deutschland serviert werden.

Es gibt Restaurants, die einen echten Erlebnischarakter haben. Zum Beispiel das „100/200 Kitchen“ von Koch Thomas Imbusch und seiner Lebensgefährtin und Gastgeberin Sophie Lehmann in Hamburg. Da ist erst einmal die Lage ganz am Anfang der Hafencity in einer traditionellen Gewerbeimmobilie mit viel Industrial Chic.

Drinnen gibt es eine große Kücheninsel, die rundum einsehbar ist und eine enge Kommunikation zwischen Köchen und Gästen möglich macht. Die ganz große Besonderheit ist aber eine Küche, die sich wie kaum eine andere in Deutschland virtuos zwischen klassischem Handwerk und modernsten Geschmacksbildern bewegt.