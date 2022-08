Hier spricht der Gast : Ein Mix aus Gourmet-Mainstream und kreativen Ideen

Aktualisiert am

Die Geschichte des Restaurants „Caroussel“ im Dresdner Hotel „Bülow Palais“ ist eine typische Nachwendestory. Im Jahr 1990 kaufte das aus Stuttgart stammende Ehepaar Bülow eine Immobilie, die zur „Bülow-Residenz“ wurde. 1993 kam der junge, talentierte und abenteuerlustige Koch Ralf Kutzner dazu, der dort 1997 einen Michelin-Stern erkochte und Direktor des Hotels wurde. Heute befindet sich das Restaurant unter Küchenchef Sven Vogel in dem sehr schönen, historisch wirkenden, aber tatsächlich erst 2010 erbauten „Bülow Palais“ gegenüber der Dreikönigskirche in der Dresdner Neustadt, die im Grunde heute die eigentliche Altstadt von Dresden ist. Nach dem Lockdown hat man hier das ehemalige Bistro mit dem Gourmetrestaurant vereinigt. Im „Caroussel Nouvelle“ gibt es nun mittags und abends „Klassiker“ und abends zusätzlich zwei Gourmet-Menüs, aus denen man sich alle Gerichte aber auch einzeln bestellen kann.

Und so probiert der Gast erst einmal klassische Standards wie ein „Carpaccio von Rind und Kalb: Olive, Parmesan und Pinienkerne“ (24 Euro), bei dem alle Bestandteile von guter Qualität sind. Man sollte bei solchen Gerichten – auch wenn sie eigentlich „nur“ Assemblagen von einzelnen Elementen sind – immer auf gute Proportionen achten. Ein gutes Olivenöl sollte man genau so deutlich wahrnehmen können wie die Qualität von Fleisch oder Parmesan. Während beim Carpaccio das Fleisch nicht so recht definierbar ist, gefällt die Kombination von „14 Monate gereiftem Serrano-Schinken“ mit „zweierlei Melone und Rukola“ (22 Euro) vor allem wegen der guten Produktqualität beim Schinken und dem sehr schön sommerlich wirkenden Zusammenspiel mit Stücken von purer, angegrillter Melone und Melonengel.