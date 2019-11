Restaurant „Bandol sur mer“ : Einheitsmenü trifft Einheitspartei

Ein Bruderkuss zwischen Ostblock und Côte d’Azur? Was leicht schiefgehen kann, geht in Andreas Sauls Berliner Restaurant „Bandol sur mer“ verblüffend gut. Die Kolumne Geschmackssache.

Die Partei, die Partei, die hat nicht immer recht. Wenn es so wäre, säßen wir jetzt nicht in einer ehemaligen Dönerbude in der ehemaligen Hauptstadt der DDR und äßen sieben Gänge Klassenfeindkost. Dann stünde unser Koch gar nicht hier, sondern panschte in irgendeiner volkseigenen Speisegaststätte Soljanka zusammen. Und dann wäre sein Restaurant auch nicht mit dem Interieur des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands dekoriert, die in einer existentiellen Frage ganz besonders unrecht hatte: Der Kommunismus konnte dem Kapitalismus schon deswegen nicht überlegen sein, weil seine Küche so scheußlich und seine Gastronomie so menschenverachtend miserabel war. Dass die Wiedervereinigung also allein aus appetitlichen Gründen ein Segen für die Bewohner der früheren Sowjetischen Besatzungszone gewesen ist, könnte in der leidigen, unendlichen Ost-West-Debatte ruhig ein bisschen öfter erwähnt werden.

Andreas Saul ist ein Kind des wiedervereinigten Deutschlands. Er wurde 1980 geboren, wuchs in Prenzlauer Berg auf, wohnt noch immer dort, trägt kein blaues Pionierhemd, sondern beidseitig Ohrring und flächendeckend Totenkopf-Tattoos, war Souschef bei Marko Müller im Berliner Zwei-Sterne-Haus „Weinbar Rutz“, kocht seit 2010 im „Bandol sur mer“ in Berlin-Mitte und ist seit vergangenem Jahr auch Inhaber dieses Lokals, das nach einer Kleinstadt an der Côte d’Azur benannt ist. Trotz der Devotionalien aus dem Zentralkomitee, trotz der klobigen Fernseher und Kühlschränke, ist es aber kein Ort des ostalgischen Revanchismus, sondern eine verwegene Mischung aus Ostblock und Provence mit allen Ingredienzien des französischen Bistros wie etwa einer Schieferwand, auf der das Menü samt den passenden Weinen nachzulesen ist – noch mehr Mitte-Hipstertum geht beim besten Willen nicht.

Von Freaks inspiriert, von Profis umgesetzt

Bei Andreas Saul gibt es ein Einheitsmenü, allerdings nicht als Kotau vor der SED, sondern aus logistischen, praktischen und kalkulatorischen Gründen. Es beginnt mit vier Küchengrüßen, bei denen sich Unkonventionalität und Selbstironie spielerisch die Waage halten. Ein Cornetto mit fermentierter Karotte, Sanddorn und Miso-Mayonnaise und ein Grissini mit Holunder und Kapern lassen keinen Zweifel daran, dass sich der Chef um den Traditionalismus der Haute Cuisine nicht schert. Viel lieber paraphrasiert und persifliert er Klassiker wie Vitello tonnato mit seiner puristischen Version aus Kalbsmaske und Sardellencreme oder Toast Hawaii, das bei ihm aus einem gerösteten Brioche, einem fetten Schulterstück vom Ibérico-Schwein, Cheddar-Käse-Creme und Sauerkirsche besteht und dem Original verblüffend, aber nicht gefährlich nahekommt.

Die Eigensinnigkeit setzt sich beim Flussbarsch aus der Müritz nahtlos fort, der nur gebeizt und abgeflämmt ist, mit blanchierten Erbsen und Erbsencreme, fermentiertem Spargel und grünen Erdbeeren kombiniert wird und leise Befürchtungen weckt, hier handle es sich um ein weiteres Berliner Hipster-Lokal mit Null-Kilometer-Doktrin und nordisch-minimalistischem Küchendogmatismus – bis der Fischfond angegossen wird, der vor Dashi nur so strotzt und sehr angenehm nach großer, weiter Aromenwelt schmeckt.