Neues Kochbuch : Essen wie die Hobbits

Mr. Anderson, wann haben Sie zum ersten Mal Tolkiens Bücher in die Finger bekommen?

Ich erinnere mich daran, dass mein Vater mir drei wunderschöne gebundene Bücher gab, als ich acht oder neun Jahre alt war – die drei Teile von „Der Herr der Ringe“.

Welche haben Sie am meisten fasziniert?

Natürlich liebe ich „Der Herr der Ringe“. Man kann sich in diesem Buch wirklich verlieren. Aber vielleicht war das Buch, in das ich mich als Kind am meisten vertieft habe, das mythische „Silmarillion“.

Wann hat sich Ihr Interesse von den Geschichten auf das Essen verlagert?

Tolkien verwebt Essen und Trinken sehr eng mit den Geschichten von „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“. Die Abenteuer finden sozusagen zwischen den Mahlzeiten statt. Als ich die Bücher noch einmal gelesen habe, bemerkte ich, wie viel Spaß Tolkien in seine Beschreibungen des Essens steckte und wie viel emotionalen und symbolischen Wert er ihm beimisst – denken Sie nur an den berühmten Kanincheneintopf, den Frodo und Sam an der Pforte von Mordor essen!

Wie kamen Sie auf die Idee, Rezepte dazu zu erfinden?

Ich habe für ein paar Jahre mit einem Verlag für Tolkien-Bücher zusammengearbeitet. Also war das eine ganz natürliche Entwicklung.

Wie würden Sie die Ernährung von Tolkiens Figuren beschreiben?

Die Ernährung der Hobbits ähnelt stark der traditionellen englischen Ernährung aus Tolkiens Kindheit – eine ziemlich beruhigende Kombi aus Braten, Kuchen und Pudding. Bei den Elben geht es leichter zu, während einige Wesen – zum Beispiel Tom Bombadil – fast Frutarier sind.

Sind Sie selbst passionierter Koch?

Ich liebe es, für andere zu kochen. Intime Abendessen, gemütliche Frühstücke, Gelegenheiten schaffen, Atmosphären kreieren. Ich bin kein großer Koch – die Rezepte in diesem Buch sind alle einfach nachzumachen, denke ich. Aber ich bin ein kompetenter Koch, der es gut meint!

Wie haben Sie die Rezepte kreiert?

Ich habe eng mit einem Hauswirtschafter zusammengearbeitet, und wir haben uns alle Mahlzeiten und Nahrungsmittel angeguckt, die in Tolkiens Werken vorkommen, um sie als Funken für unsere Vorstellungskraft zu nutzen.

Welche Rezepte sind Ihre Favoriten?

Die vegetarischen und veganen. Wie die Hobbits liebe ich Frühstück, also mag ich das Kartoffelbrot mit Tomaten, das nach Beren benannt ist, dem großen Helden aus „Das Silmarillion“. Es ist wirklich köstlich.

Wie konnten Sie sicherstellen, dass Sie mit Ihren Rezepten den Geschmack der Tolkien-Fans treffen?

Nachdem die Rezepte einigermaßen die Vielfalt der Ernährungsweisen widerspiegeln, die Tolkien für Mittelerde erfunden hat, gibt es für die Leser viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wir haben wirklich versucht, etwas für jeden Geschmack zu finden – von den einfachen, aber herrlichen Pilzen auf Toast von Bauer Maggot bis zu den gegrillten Knoblauchmuscheln der Grauen Anfurten und den wunderbaren Leckereien für die Tea Time. Tolkiens Hobbits essen bekanntermaßen fünf Mahlzeiten am Tag, also gibt es etwas für jede Gelegenheit, Mahlzeit und Ernährungsart.

Haben Sie Angst vor kritischen Reaktionen, weil Ihre Expertise angezweifelt werden könnte und weil Tolkiens Erben und Verlage Ihr Buch nicht autorisiert haben?

Nein, überhaupt nicht. Tolkiens Leser sind sehr leidenschaftlich, und es wird immer jemanden geben, der da mehr Expertise hat als man selbst. Was ich bei der Erstellung dieses Buches tun wollte, war, meine eigene phantasievolle Reaktion auf Tolkiens Essenswelt zu teilen. Tolkiens Werk, so reich, so umfangreich, so chaotisch, so schwer zu fassen, ist nur der Anfang unserer eigenen Träume – das macht das Werk und ihn so großartig.

Robert Tuesley Anderson: „Das große Kochbuch inspiriert von Tolkiens Legenden“, Hölker Verlag, 176 Seiten, 24 Euro, erscheint am 1. September.