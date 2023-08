Herr Cimino, Sie gehen gerade in den ­sozialen Medien viral, weil sie ein Eis mit dem Namen Ähm erfunden haben. Wie kamen Sie auf die Idee?

Kurz vor den Sommerferien war eine Schulklasse da. Ein Schüler konnte sich einfach nicht entscheiden. Da hat er angefangen mit „Ääähm“ – und die Schlange wurde immer länger und länger. So kam ich auf die Idee. Ich mache diesen Job seit mehr als 20 Jahren – bei jeder Bestellung, egal ob jung oder alt, immer kommt dieses „Ähm“. Das ist ganz unbewusst.

Der Geschmack von Ähm wirkt ­da­gegen erstaunlich entschlossen: weiße Scho­kolade mit Pistazien-Crunch.

Ich wollte ein Eis herstellen, das nicht nur was für Kinder ist, also kein blaues oder grünes, sondern eines, das alle anspricht. Weiße Schokolade geht immer. Und für das Pistazien-Crunch habe ich mich entschieden, weil die Leute beim Eis in der heutigen Zeit etwas zum Knuspern im Mund haben wollen. Ähm war vom ersten Tag an der Renner.

Für was hat sich der ähmende Schüler letztlich entschieden?

Das war, glaube ich, Erdbeer. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt „Ähm“ – bekommt er dann auch Ähm in die Waffel. Da machen wir nicht lange rum. Gerade ist Ähm die zweitmeistverkaufte Sorte in unserer Eisdiele hinter Vanille.

Aber einen „Ähm“-Tourismus nach ­Gaggenau konnten Sie noch nicht ­beobachten, oder?

Oh doch, in letzter Zeit kommen viele Auswärtige. Man lebt hier ja in einem Dorf und kennt die Leute. Dann merkt man schon, dass neue Gesichter da sind. Manche machen auch Fotos.

Sie haben einen Eisdielen-Knigge ausgehängt. Dort steht: „Wie bestelle ich richtig? 1. Anzahl der Kugeln 2. In der Waffel oder im Becher 3. Eissorte(n)“. Verhaspeln sich die Kunden wirklich so oft?

Das haben wir natürlich nicht ernst gemeint, wir machen solche Gags öfter. Das Verhaspeln passiert, aber das gehört zu unserem Job. Wenn hintendran schon jemand steht, dann fühlen sich viele Kunden unter Zeitdruck. Aber man muss sich die Zeit nehmen. Ich habe eine Eistheke mit mehr als 40 Sorten, eine schnelle Entscheidung fällt da nicht leicht.

Sie hatten auch schon ein Egal-Eis im Angebot.

Ja, es gibt Kunden, die fragt man: Was wollen Sie? Die antworten: „Egal“. Dann haben wir gesagt: Komm, machen wir mal Egal, ein Joghurteis mit Preiselbeeren. Wir haben immer zwei, drei verrückte Eissorten im Angebot. Während Corona hatten wir ein Antivirus-Eis mit Ingwer-Orangen-Geschmack. Zwei Tage lang ha­be ich mal ein sehr saures Eis verkauft und es nach Greta Thunberg benannt. Das kam komischerweise nicht so gut an.

Kann der Erfolg des Ähm-Eises ausgleichen, dass gerade viele Kunden wegen des schlechten Wetters wegbleiben?

Nein, wenn es richtig regnet, kann ich so viel erfinden wie ich will. Da kommt ­keiner in die Stadt. Das Wetter spielt ei­nem Eismann gerade wirklich nicht in die Karten, aber so ist es manchmal.

Zu Beginn von Corona, als das Toilettenpapier überall ausverkauft war, kreierten Sie eine Klopapier-Eistorte. Hat Sie das durch die schwere Zeit gebracht?

Ja, die hat tatsächlich unser Geschäft ­ge­rettet. Wir haben richtig viele davon ­ver­kauft. Die Leute waren froh, dass sie so un­ser Eis essen durften. Die haben bei uns angerufen, und wir haben die Eistorten vor die Tür zum Abholen bereit­ge­stellt.

Das Knoblauch-Eis, das Sie ein paar ­Monate später anboten, lief aber bestimmt nicht so gut.

Da galt noch der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern. Wir haben das Knoblauch-Eis hergestellt, damit der Sicherheits­abstand automatisch auf drei Meter verlängert wird. Das ging bei den Älteren gut, bei den Jüngeren nicht. Die haben gesagt: Nee, ich muss heute noch mit meiner Freundin fort. In jedem Kübel waren acht Knoblauch­zehen drin, das war auch schon einiges.

Sie haben nicht nur ein Herz für Unentschlossene, sondern auch für Hunde. Wie kamen sie dazu, Hundeeis anzubieten?

Da war eine Familie bei uns zu Besuch und der Hund hat das Herrchen so bettelnd angeschaut. Ich habe dann meinen Bruder angerufen und ihn gefragt: Können wir nicht ein Hundeeis herstellen? Dann haben wir ein bisschen getüftelt. Das Hundeeis, das wir dann produziert haben, lief sehr gut. Mal haben wir Hüttenkäse eingerührt, mal verschiedene Lachssorten. Aber irgendwann wurde die Nachfrage weniger. Deswegen haben wir es wieder aus dem Sortiment genommen.

Wie ist das, wenn man eine Eisdiele ­besitzt? Isst man dann auch täglich Eis?

Weniger. Das liegt vielleicht daran, dass ich schon als kleines Kind immer Eis gegessen habe. Ab und zu probiere ich mal löffelweise, aber wenn es hochkommt, sind es im Jahr vielleicht 15 Kugeln. Und dann mein Lieblingseis: Stracciatella.

Sie sind Eismann in zweiter Generation.

Mein Vater hat 1969 eine Eisdiele in Rastatt eröffnet. Für uns vier Brüder war von vornherein klar, dass wir nichts anderes machen möchten. Mein großer Bruder hat 1990 angefangen. Inzwischen führen wir alle eine Eisdiele.

Und ist Ihr Vater noch dabei?

Der ist schon lange Rentner. Aber er hat einen Stammtisch hier in der Eisdiele und besucht fast täglich einmal mich, einmal meinen Bruder. Er trinkt dann immer seinen Espresso, aber von Eis will er nicht mehr viel wissen.

Ihre Brüder und Sie haben ständig außergewöhnliche Ideen. 2021 wollten Sie ins Guiness-Buch der Rekorde.

Ja, wir hatten uns für einen Rekord im Eiskugelweitwurf beworben, aber dann waren die Anforderungen doch zu hoch. Wir hätten die Eiskugel 28 Meter weit in einen kleinen Becher werfen müssen. Das war uns zu heikel.