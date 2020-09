Natürliche Aphrodisiaka : Safran und Ginseng zur gesteigerten Erektionsfähigkeit

Die gute Nachricht: Nicht alle Bemühungen der Menschheit in den vergangenen fünftausend Jahren, am Esstisch auch die Bettlust zu steigern, sind vergeblich gewesen. Die schlechte Nachricht: Sonderlich viel hat das Ganze dann doch nicht gebracht, und das Wunder-Viagra der Natur wird auch in den nächsten fünftausend Jahren niemand finden. Längst weiß die moderne Wissenschaft, dass uns die Natur in Liebesangelegenheiten höchstens helfen, aber nicht retten kann. Wir könnten das natürlich auch längst wissen, wollen es aber nicht, weil Erkenntnisgewinn manchmal Spaßverlust bedeutet.

Mit Fug und Recht kann man behaupten, dass die Allianz zwischen den beiden großen Lüsten eine der stabilsten in unserer Geschichte ist und die Menschheit so ziemlich alles ausprobiert hat, um sie noch weiter zu stärken. Die alten Griechen ritualisierten sie bei ihren Symposien zu einem Triptychon aus Goutieren, Philosophieren und Kopulieren. Die alten Chinesen hielten es mit Konfuzius, der sagte: „Essen und Beischlaf sind die beiden großen Begierden des Mannes“ – und sorgten dafür, dass ihre Restaurants über Jahrhunderte auch Bordelle waren. Die großen Cabaret-Etablissements im Paris der Belle Époque brachten die Verschmelzung von Appetit auf Fleisch in beweglicher und gebratener Form zur Vollendung, während die Herren aus dem Feinkost-Filmepos „Das große Fressen“ das Spiel der doppelten Lust auf die tödliche Spitze trieben.