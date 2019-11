Umstrittenes Label : Kann Wasser denn bio sein?

Aktualisiert am

„Refill“: Eine Kundin füllt sich in einem Bio-Supermarkt kostenlos Trinkwasser in die eigene Glas-Flasche. Bild: dpa

Ein gutes Gefühl ist es wohl, Wasser in Bioqualität zu trinken. Aber ist sonst noch was dran an dem Siegel, das ein Verein eigenverantwortlich für die Mineralwasserbranche entwickelt hat?