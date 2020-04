Gerichte zum Selbstkochen : So gut kann die Home-Kantine schmecken

In der Homeoffice-Mittagspause gibt es keinen Großküchen-Speiseplan mehr, aber schnelle Gerichte lassen sich auch selbst kochen. Wir haben sechs Gastronomen in Frankfurt nach Rezepten gefragt.

In den ersten Tagen, an denen Deutschland im Homeoffice saß, war es noch ein Witz: „In der Kantine hier schmeckt's nicht“, hieß es augenzwinkernd in den sozialen Netzwerken. Doch nun, nach einigen Wochen, stellt sich die Frage: Was bringen wir uns Tag ein Tag aus auf den Tisch, wenn mittags im Homeoffice der Magen knurrt und der Speiseplan im Intranet nur noch sehnsüchtige Erinnerungen auslöst (oder eben auch nicht)? Es muss auch zuhause schnell gehen und satt machen, und irgendwie sollte es auch gesund sein, immerhin machen wir nicht unbedingt mehr Sport als sonst. Wir haben sechs Gastronomen in Frankfurt nach leckeren und schnellen Rezepten gefragt, die leicht zuzubereiten sind und den neuen Arbeitsalltag zumindest geschmacklich schöner machen.

1. Kichererbsen-Curry Chana Masala

Für vier Personen:

100 ml Öl

40g gehackten Knoblauch

3 mittelgroße Zwiebeln, gehackt

250g Tomaten-Püree mit Fruchtfleisch

800g Kichererbsen, vorgekocht

etwas Koriander, gehackt

1 Koriander-Zweig

Gewürze: 2 TL Kurkuma, 2 TL Chili, 1 TL Salz, 2 TL Kreuzkümmel

In einem Topf Öl erhitzen und Kreuzkümmel-Samen leicht rösten. Erst Knoblauch, dann gehackte Zwiebeln dazugeben und anbraten, bis sie goldbraun sind. Kurkuma, Chili, Tomaten-Püree, Salz und Kreuzkümmel hinzufügen und kochen lassen. Anschließend Kichererbsen unterrühren und warten, bis sie weich sind. Den gehackten Koriander hinzufügen und ordentlich umrühren. In einer Schale servieren und mit Koriander-Zweig garnieren.

Rezept von Kanwal Gill, Inhaber EatDoori Frankfurt (mehrere Standorte) aktuell Mo-So 11.30-21.00 Uhr, alles nur zum Mitnehmen oder per Lieferservice erhältlich, Bestellungen online über die Webseite möglich.

2. „Stay Home, Eat Well“-Salat mit Zitronen-Kurkuma-Dressing

Für ein bis zwei Personen:

Für den Salat:

2 Süßkartoffeln oder 5 Karotten, in Würfel bzw. der Länge nach in Streifen geschnitten

2 rote Beeten, in Würfel geschnitten

2 Handvoll Salat nach Belieben (z.B. Spinat)

200g Linsen, gekocht

als Topping wahlweise: Nüsse (z.B. Pekannüsse), getrocknete Cranberries, Buchweizen

Für das Dressing:

Saft aus 2 großen Zitronen

3 cm großes und geschältes Stück (oder 1 TL gemahlener) Ingwer

1/2 TL Kurkuma, gemahlen

1/4 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen

1 EL Agavendicksaft oder Honig

5 EL Avocado- oder Rapsöl

Salz nach Belieben

Den Ofen auf 220 Grad vorheizen und die Süßkartoffeln und die rote Beete für 20 Minuten backen lassen, nach der Hälfte der Zeit wenden. In der Zwischenzeit alle Zutaten für das Dressing in den Mixer geben und pürieren, bis eine einheitliche Masse entsteht. Den Salat mit den gekochten Linsen mischen und das geröstete Gemüse hinzufügen. Toppings und Dressing über den Salat geben.

Rezept von Lisa Wäsch, Inhaberin 91RAW, Münchener Straße 8, 60329 Frankfurt, aktuell Mo-Fr 7.30-17.30 Uhr, alles nur zum Mitnehmen oder per Lieferservice erhältlich, Bestellungen online über die Webseite möglich.

3. Ceviche de Pollo (Hähnchen Ceviche)

Für vier Personen:

500g Hähnchen, in kleinen Stücken

1 rote Zwiebel, in feinen Scheiben

3 EL Pflanzenöl

1 EL Knoblauch, gepresst

150g gelbe Paprika, in Stücken

1/4 Tasse Wasser

1 Schuss helles Bier

4 Limetten

Koriander oder Petersilie

Salz, Pfeffer und Kurkuma nach Belieben

Beilage: 240g gekochte Süßkartoffeln, normale Kartoffeln oder Jasmin-Reis

Die Paprikastücke mit Kurkuma und Wasser in einen Mixer geben, anschließend zur Seite stellen. Dann die Hähnchenstücke nach Geschmack mit Salz und Pfeffer marinieren. Das Pflanzenöl in einem Topf auf mittlerer Stufe erhitzen und die Hähnchenstücke dazugeben. Von beiden Seiten kurz anbraten und an die Seite legen. Den gepressten Knoblauch im gleichen Topf anbraten, bis er leicht braun wird, dann das Paprika-Püree hinzufügen. Alles für 5 Minuten köcheln lassen. Die Hähnchenstücke zurück in den Topf geben und mit einer halben Tasse Wasser und einem Schuss hellen Bier aufgießen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und 10 Minuten lang kochen lassen. Abschließend die Zwiebelscheiben, Kräuter nach Wahl und den Limettensaft dazu geben. Einmal gut umrühren und mit Beilage servieren.