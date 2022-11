Märkische Delikatesse : Ein Lob auf das Teltower Rübchen

Diese Rübe ist ein einziger innerer Widerspruch. Sie ist eine Zicke, aber eine erstaunlich anspruchslose. Sie verlangt unverschämt viel Aufmerksamkeit und wächst dann wieder in größter Genügsamkeit vor sich hin. Sie übersteht die harschesten Winter, um dann schon am siebten Tag nach der Ernte zu verkümmern. Sie ist eine Prinzessin auf der märkischen Erbse und muss doch ein Leben als Aschenputtel führen. Sie war die Lieblingsrübe von Preußenkönigen und Dichterfürsten und hat zugleich Generationen von Bettelmännern vor dem Hungertod bewahrt. Sie müsste eigentlich im hellsten Licht der Feinschmeckerei auf den Tellern der besten Restaurants glänzen und ist stattdessen vom Aussterben bedroht. Das alles ist das Teltower Rübchen, und all das macht die kleine Knolle zu einem der eigenwilligsten Nahrungsmittel Deutschlands.

Nur auf dem Gebiet der hufeisenförmigen Endmoräne zwischen Berlin-Zehlendorf, Teltow und Luckenwalde darf das Rübchen wachsen, weil es nur hier die besondere Mischung aus Sand und Lehm gibt, die ihm sein einzigartiges Aroma verleiht. Und nur noch zwei Landwirte machen sich die Mühe, die kapriziösen Knollen anzubauen. Einer davon ist Ronny Schäreke, der sich in vierter Generation den Rübchen widmet und dessen Arbeit auf dem Feld eher an das Tagwerk eines Landmannes vor zweihundert Jahren er­innert als an die industrialisierte Landwirtschaft unserer Tage.

Die winzigen Samen, kaum größer als Koriander, muss Schäreke entweder von Hand oder mit einer sündhaft teuren Einzelkornmaschine in den Boden bringen und sie dann mit Netzen abdecken, weil sonst die Kohlfliege ihre Maden in der Frucht deponiert. Danach allerdings kann er die Rübchen ohne Düngung und Bewässerung sich selbst überlassen.

Mit jedem Tag an der frischen Luft verliert die Knolle dramatisch an Aroma

Doch bei der Ernte zwischen Oktober und Februar wird es wieder atavistisch: Wie auf einem Gemälde von Pieter Brueghel kriecht Schäreke unter den Netzen über sein Feld und holt jede einzelne Knolle mit einem Spachtel aus der Erde. Quälend lange muss er den Buckel krumm machen, bis er eine nennenswerte Menge beieinanderhat, und noch nicht einmal auf Vorrat kann er ernten, weil die Knollen mit jedem Tag an der frischen Luft dramatisch an Aroma verlieren. Schäreke erntet sie nur auf Bestellung und verkauft sie für elf Euro pro Kilo direkt ab Hof, an handverlesene Gastronomen aus der Umgebung oder an Kunden in ganz Deutschland per Expressversand. Wollte er wirtschaftlich kalkulieren, müsste er wohl vierzig Euro pro Kilo verlangen, ein illu­sorischer Preis für eine Knolle, die jahr­hundertelang ein Arme-Leute-Essen war.

Lange bevor die Kartoffel den Speiseplan von Preußens Bauern und Soldaten revolutionierte, sorgten Rüben dafür, dass die Menschen auf dem märkischen Sand nicht verhungerten. Doch auch die führenden Feinschmecker ihrer Zeit schätzten die Einzigartigkeit der Knollen, die bis nach Moskau und Lissabon exportiert wurden. Der Teltower Pfarrer Johann Christian Jeckel rühmte sie schon Anfang des achtzehnten Jahrhunderts als Gottesgeschenk, das „mit einem süßen und gesunden Geschmack vor dem günstigen Schöpfer begnadigt“ ist.