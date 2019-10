„Lorenz Adlon Esszimmer“ : Glanz und Gloria des guten Geschmacks

Prominenter als im „Lorenz Adlon Esszimmer“ kann man in keinem Berliner Spitzenrestaurant sitzen. Und eine so kraftvolle Küche wie von Hendrik Otto wird man nirgendwo sonst finden. Die Kolumne Geschmackssache.

Nein, wir speisen nicht unter den Augen von Fürst Bismarck und schon gar nicht unter jenen von Franz Beckenbauer, wie viele Gäste immer wieder glauben, sondern in Gesellschaft eines leibhaftigen Kaisers. Wilhelm II. war zwar ein eher rustikaler Esser, ist aber in Gestalt einer missmutig dreinblickenden Bronzebüste trotzdem der passende Patron für diesen Ort. Denn er bietet den spektakulärsten Blick aller Berliner Spitzenlokale auf Preußens Glanz und Gloria: Während uns – vermutlich mit kaiserlicher Missbilligung – eine Grande Cuvée aus dem Erbfeindehause Krug eingeschenkt wird, die als Assemblage aus zweihundert Grundweinen zu den besten und komplexesten Champagnern überhaupt gehört, haben wir vom Hotel Adlon aus freie Sicht auf den Pariser Platz und das Brandenburger Tor.

Und während der Kaiser von seinem Platz an der Sonne in einem wilhelminischen Weltreich träumte, werden wir mit den Küchengrüßen auf eine Weltreise zu lauter schönen, sonnigen Aromenschauplätzen geschickt. Ein Krabbenchip mit Langostino-Tatar, Sushi-Ingwer und Tom Kha Gai führt uns in den Fernen Osten, ein Pimiento de Padrón mit Yuzu-Gel schlägt von dort die Brücke zum Mare Nostrum und der ungarische Knieküchle Lángos mit geschmorter Aubergine wiederum vom Mittelmeer mitten hinein in die Puszta.

Das Adlon mag mit Geschichte getränkt sein, doch in seinem Feinschmeckerrestaurant „Lorenz Adlon Esszimmer“ wird alles andere als historisierend oder antiquarisch gekocht. Dafür sorgt Hendrik Otto, der sich in keiner Sekunde seines Degustationsmenüs lokalpatriotisch-preußischer oder sogar deutsch-nationalistischer Umtriebe verdächtig macht, im Gegenteil. Er bedient sich großzügig in der globalen Speisekammer, ohne dabei zum kulinarischen Souvenirjäger oder imperialistischen Plagiator zu werden.

Einen Hamachi serviert er als Sashimi mit eingelegten Rettichröllchen, variiert dann aber diesen japanischen Klassiker mit einem Fenchel-Jus, einer Miso-Mayonnaise und einem Parfüm aus Eisenkraut, das aus einem Flakon angesprüht wird, zu seiner eigenen Kreation. Genauso macht er es mit dem Kaisergranat, den er in ein mexikanisch-exotisches Gewand aus Mango-Würfeln und Jalapeño-Sphären steckt, und dem geschmorten Fenchel auf seinem Bett aus fermentiertem Fenchel, der dank einer Curry-Mango-Hollandaise sein Fernweh lustvoll stillen kann.

Weder Lautsprecher, noch Hipster

Zu Hause in Sachsen-Anhalt hielt es auch Hendrik Otto nicht, als die Mauer fiel und dem sehr jungen Mann plötzlich alle Möglichkeiten offenstanden. Er entschied sich aus pragmatischen Gründen für den Beruf des Kochs, absolvierte seine Lehre in einem respektablen Haus im fernen Schwarzwald und merkte schnell, dass der Ehrgeiz in ihm loderte und er bestimmt kein Kantinenkoch werden würde. Also ging er ins Vier Jahreszeiten nach Hamburg und in Brenners Parkhotel nach Baden-Baden, kochte in Harald Wohlfahrts „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn und schwor sich, spätestens mit dreißig Jahren seinen eigenen Stern zu haben. Das gelang ihm im Hotel Wasserturm in Köln, das ihm aber nicht die Voraussetzungen für eine weitere Steigerung bot. Deswegen zog Otto 2008 ins Ritz-Carlton nach Berlin und zwei Jahre später ins Adlon, in dem er 2012 den heißersehnten zweiten Stern bekam und seine Wanderschaft zu einem zumindest vorläufigen Ende gekommen zu sein scheint.