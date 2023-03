Nirgendwo ist mehr Oscar-Buzz als auf dem fünften Stockwerk des Dolby Theatre. Wolfgang Puck, in dunkler Kochjacke und weißen Sneakers, dirigiert in der Küche des Veranstaltungssaals am Hollywood Boulevard ein paar Dutzend Köche, Sauciers und Patissiers. Auf den Edelstahlflächen um ihn herum wird gerührt, dekoriert und in Plastikcontainer abgefüllt. Stress, ver­sichert der 73 Jahre alte Österreicher, kommt aber auch wenige Tage vor den Oscars nicht auf.

Nach der Preisverleihung am Sonntag erwartet Puck beim traditionellen Governors Ball der amerikanischen Filmakademie mehr als 1500 Schauspieler, Regisseure und andere Filmschaffende. „Wer für einen Oscar nominiert wurde, ist auch zum Essen eingeladen“, sagt er über die Gästeliste. „Und ein paar andere wichtige Leute in Hollywood ­ebenfalls.“