Das Ohr isst mit : Wo sind eigentlich die guten Koch-Podcasts?

In der Küche lässt sich gut quatschen, auch über Essen: Sänger Axel Bosse und die Schauspielerin Nora Tschirner kochen bei der Podcastaufnahme für „Lecker Mittach“. Bild: dpa

Dass Essen zum Reden verlockt, ist ja kein Geheimnis. Viele Podcasts, in denen beim Essen über alles Mögliche geredet wird, wissen das zu nutzen. Für den theoretisch unendlichen Podcast „Alles gesagt“ stellt Zeit Online Häppchen auf den Tisch und in „Hoffmanns Küche“ trifft sich die Köchin, Kochbuchautorin und Aktivistin Sophia Hoffmann mit Gästen in ihrer Küche und bewirtet sie mit Köstlichkeiten. Doch gibt es das auch umgekehrt, dass das Essen im Mittelpunkt steht und das Gespräch zur Nebensache wird, eine Kochshow zum Hören?

Der König dieses Formats kommt immer noch aus dem Fernsehen: Alfred Biolek hat im TV mit der Kochshow „alfredissimo!“ 13 Jahre lang gezeigt, dass Kochen und Quatschen die perfekte Kombination sind. Wahrscheinlich würde seine Show heute einen astreinen Podcast abgeben. Biolek als Gastgeber verwickelte seine Gäste immer wieder in interessante Gespräche beim Zwiebeln schneiden oder am Herd. Das Schöne war nicht nur, dass das wie nebenbei geschah – offiziell war „alfredissimo!“ immer eine Kochshow (es gibt auch mehrere Kochbücher mit Rezepten aus der Sendung), sondern dass Biolek mit seinen Gästen auch immer auf Augenhöhe war. Kochen mit Freunden eben. Dieses Konzept hat sich Musiker Bosse für seinen neuen Podcast „Lecker Mittach“ angeeignet. Auch er trifft sich mit prominenten Gästen zum Kochen und Quatschen (bisher unter anderem: Schauspielerin Nora Tschirner, Schauspieler Bjarne Mädel oder Rapper Casper). Dass Bosse sich zum Beispiel mit Nora Tschirner gut versteht, hört man vom ersten Moment an, während sie Schmorgurken zubereiten, über Lieblingsessen und Tschirners Erfahrungen bei Castings zu Beginn ihrer Karriere sprechen. Das ist launig anzuhören, vor allem, wenn man nebenbei Kartoffeln schälen muss oder sich irgendwie anders beschäftigt.