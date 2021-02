Pasta und Politik : Skandalnudeln, selbstgemacht

In Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel einer globalen Pandemie, tendiert der Mensch dazu zurück zu seinen Wurzeln zu gehen. Nur so kann ich mir den Drang erklären, dauernd Mehl, Grieß, Hefe und massig Eier zu kaufen, der mich beim ersten Lockdown überkam. Allein bin ich mit dieser schon fast archaisch anmutenden Reaktion nicht, wie damals die leeren Regale im Supermarkt bewiesen. Kohlenhydrate sind die ultimativen Seelentröster in harten Zeiten. Seit Monaten backen und kochen Freunde und Bekannte was das Zeug hält. Ganz vorn dabei: Nudeln.

Nudeln sind sonderbar. Sie sind Formwandler, die es in hunderten von Varianten gibt. Sie sind Grenzüberschreiter, die die Menschheit durch ihre Einfachheit und Vielfältigkeit vereinen und sie gleichsam dort entzweien, wo Menschen sie allein als ihre Erfindung zu beanspruchen suchen. Wie kaum ein anderes Nahrungsmittel überschreiten Nudeln spielend leicht die Grenzen von arm und reich. Sie sind der Superstar des schnellen, billigen Essens, wenn das Geld knapp ist, und sie brillieren zugleich auch auf den Tellern der Reichen. Getrocknet sind sie robust und halten eine halbe Ewigkeit. Frisch sind sie eine delikate, ja fast ätherisch anmutende Angelegenheit.

Die Nudel ist ein Politikum, stelle ich fest, als ich mich durch das Netz klicke, um zu lernen, wie man sie frisch aus Teig und mit der Hand herstellt. Mehl, Wasser, Salz. Das ist das einfachste Rezept, aus dem man Nudeln machen kann. Ein bisschen Grieß und Ei dazu, schon wird es eine klassische italienische Pasta. Drei bis fünf Zutaten, ganz schlicht und regelrecht egalitär. Und genau hier wird es schwierig, denn online erwarten mich dutzende Köche und Köchinnen, die ihr Teigrezept als das einzig wahre, das beste, das traditionellste lobpreisen.

Ich bleibe bei Jamie Olivers YouTube-Kanal hängen, wo Gennaro aus Italien in seiner rustikalen Küche steht und mir erklärt, dass man für die perfekte Pasta Liebe und Leidenschaft braucht. Gennaro schwärmt von der Romantik des Pastamachens mit der Hand wie sie in Italien geboren wurde und lässt damit den ewigen Streit, wer sie denn nun erfunden hat, erneut aufflammen. Während ich meinen Teig knete, lese ich über einen Fund von 4000 Jahre alten Nudeln in China, dem regen Nudelrezeptehandel unter Marco Polo und wie die Trockennudel in Arabien erfunden wurde. Nudeln, stelle ich fest, sind eine kosmopolitische Sache.

Welche Soße soll es sein?

Während der Teig eine Stunde im Kühlschrank ruht und mir der Magen knurrt, ist die Frage der Nudelform die wichtigste. Beim amerikanischen Magazin für Esskultur Bon Appétit werde ich fündig. Bon Appétit ist bekannt für sein Videoformat, in dem dutzende Köche und Köchinnen in der Testküche Gerichte erfinden. Noch ganz klassisch italienisch zeigt mir Luca 29 verschiedene handgemachte Formen. Am Ende entscheide ich mich aufgrund mangelnden Talentes für Tagliatelle.

Mein Teig ist dick, denn ich habe keine Pastamaschine. Meine Tagliatelle sind plump rustikal aber, wie Gennaro schon sagt, mit viel Liebe hergestellt. Ihre Oberfläche ist rauer als man von maschinengemachter Ware gewohnt ist. Ein Vorteil, denn so bleibt mehr Soße hängen. Doch welche Soße soll es sein? Es ist kalt draußen und ich habe dank archaischem Instinktkauf viele Eier im Haus – also soll es eine Carbonara werden.