Kulinarischer Selbstversuch : Der Mehlwurm und seine Freunde

Lassen Sie uns über Ernährungsgewohnheiten reden. Es gibt ja Menschen, und vielleicht gehören auch Sie dazu, die mögen es, zerhacktes Muskelfleisch zu verspeisen, welches man – gern auch unter Beigabe von Blut – in die Darmwand oder in die Harnblase eines Schweines oder Schafs gepresst hat. Andere Leute nehmen die süßliche Ausscheidung eines Tieres zu sich, die von einem anderen Tier aufgesaugt, verschluckt, wieder hochgewürgt und an eine Artgenossin weitergegeben wurde, von dieser wiederum verschluckt und wieder hochgewürgt und noch ein paarmal so weiter. Doch jedem, wie’s beliebt: Lassen Sie sich Ihre Wurst und Ihren Honig auch weiterhin schmecken.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Verziehen Sie aber bitte nicht Ihr Gesicht, wenn ich Ihnen gleich von meiner Mehlwurmverkostung berichte.