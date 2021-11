Schwangerschaft weltweit : Nicht für zwei, sondern besser essen!

Mexiko

Warme und kalte Lebensmittel

Die Nachkommen der Maya in Mexiko und Guatemala glauben, dass Ernährung nicht nur das körperliche, sondern auch das seelische Wohlbefinden beeinflusst. Gewisse körperliche und geistige Zustände und auch Gebrechen unterteilen sie in warm und kalt. Ebenso verhält es sich mit Nahrungsmitteln. Zu den „kalten“ Esswaren zählen beispielsweise Schweinefleisch, Brot, Mango, Gurken oder auch Essensreste des Vortages. Unter anderem Rindfleisch, Milch, Kaffee, Zwiebeln oder Orangen werden hingegen als „warm“ eingestuft. Daneben gibt es auch neutrale Esswaren wie Mais oder Zucker.

Gerade während der Schwangerschaft spielt diese Einteilung eine noch wichtigere Rolle auf dem Speiseplan vieler Frauen. Die Schwangerschaft wird als ein warmer Zustand begriffen, weshalb etwas mehr Zurückhaltung mit „kalten“ Nahrungsmitteln geboten ist. Das gilt besonders gegen Ende der Schwangerschaft, wo Frauen Kraft für die Geburt sammeln und ihre Muttermilch warm halten sollen, damit sie keine Koliken beim Neugeborenen verursacht. Studien zeigen, dass sich die Tradition in vielen ländlichen Gemeinden der Region bis heute gehalten hat. Erfahrene Mütter dienen jungen Schwangeren als Ernährungsberaterinnen.Tjerk Brühwiller

Amerika

Streit ums Koffein

Die Mär von der gefährlichen Erdbeere ist überholt, auch Papaya und Ananas, lange für vorzeitige Wehen oder Geburtsfehler verantwortlich gemacht, sind bei schwangeren Amerikanerinnen nicht länger tabu. Um eine mineralstoff- und vitaminreiche Ernährung während der Schwangerschaft zu garantieren, setzen Ernährungsberater in den Vereinigten Staaten auf Früchte aller Art und Gemüse wie Süßkartoffel, Brokkoli und Grünkohl – gern auch als Smoothie und wenn möglich aus organischem Anbau. Studien belegen, dass in den Regionen des Landes mit einer hohen Konzentration von Pestiziden und Nitratrückständen die Zahl der Frühgeburten ungewöhnlich hoch liegt. Auch auf Fisch und Meeresfrüchte müssen Schwangere nicht komplett verzichten. Lachs, Zander und Sardinen sind erlaubt, quecksilberanfällige Arten wie Hai, Schwertfisch und Königsmakrele aber nicht. Selbst Sushi steht bei Amerikanerinnen während der Schwangerschaft weiter auf dem Speiseplan – solange Fische gefroren und Schalentiere gekocht wurden.

Während Alkohol und Zigaretten zu den sprichwörtlichen No-Nos gehören, wird über Koffein gestritten. Drei bis vier Becher Cappuccino oder Latte am Tag galten für werdende Mütter lange als unbedenklich. Seit einigen Jahren mehren sich unter amerikanischen Ärzten und Hebammen aber Stimmen, die Koffein während der Schwangerschaft mit Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität in Verbindung bringen. Als pränatales Wundermittel wird in Amerika derweil Cholin in Tablettenform gefeiert. Die vitaminähnliche Substanz, inzwischen auch von der American Medical Association empfohlen, soll die Gehirnentwicklung des Fötus fördern – und ihn zu einer stabilen Persönlichkeit reifen lassen. Christiane Heil

China

Datteln und schwarze Hühner