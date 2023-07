Auch Veronika Stoertzenbach übt und berichtet: „Man schaut sich auch Videos auf Youtube an, aber wenn man es hier dann live sieht, ist das schon was anderes. Auch Honig schleudern hatten wir noch nicht.“ Das ist der nächste Schritt: Vom Wachs gelöst kommen die Bienenwaben in die Schleuder, eine zylinderförmige, brusthohe Trommel aus Metall. Durch das Schleudern spritzt der Honig aus den Waben an die Innenwand der Trommel und läuft durch den Auslaufhahn in einen Auffangbehälter. „Wer will probieren? Frischer geht’s nicht“, strahlt der Kursleiter und steckt sich einen Finger Honig in den Mund.

Janine Seruga ist begeistert, weil er viel frischer schmeckt als der gekaufte. Mit 25 Jahren ist sie die jüngste Kursteilnehmerin. „Ich war eigentlich nie so scharf auf Honig, weil ich eher diesen klassischen, normalen aus dem Supermarkt kenne. Aber nachdem ich mal besseren Honig auf dem Markt aus der Region gekauft habe, habe ich gedacht: Warum nicht selber machen?“

Tatsächlich stehen besonders extrem günstige Honige in der Kritik, qualitativ minderwertig oder sogar gepanscht zu sein. Laut dem Bundeszentrum für Ernährung werde Honig zum Beispiel oft mit günstigem Zuckersirup gestreckt. Das bestätigt auch der „Deutsche Berufs und Erwerbs Imker Bund“: Fast jedes zweite Glas sei davon betroffen. Zudem werbe ein israelisches Start-up mit sogenanntem bienenfreien Honig. Ein Produkt, das mit künstlichen, im Labor gentechnisch veränderten Bakterien erzeugt wird. Diesem Kunsthonig fehlen die wertvollen Stoffe, die aus dem Pflanzennektar und von den Bienen stammen: Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe und Aromen. In Deutschland dürfe dieses Produkt gar nicht als Honig bezeichnet werden.

Doch nur Berufsimker werden bei der Honigerzeugung regelmäßig und sehr streng kontrolliert. Verlassen können sich Kunden auf die Siegel von Bioland und Naturland. „Wir Berufsimker sind sehr stolz auf unsere Arbeit, und wir lieben unsere Tiere und die Natur“, so Annette Seehaus-Arnold, Präsidentin des „Deutschen Berufs und Erwerbs Imkerbunds“. „Wer bereit ist, etwas mehr für deutschen Honig zu bezahlen, erhält ein sicheres, echtes Produkt.“

Damit im Stuttgarter Honig keine Schwebeteilchen stecken, wie zum Beispiel Bienenflügel, läuft er noch einmal durch Doppelsiebe. Danach kommt der Blütenhonig ins Glas. Goldfarben und klar sieht er aus. Erstaunlich, wie viel Arbeit in diesem Produkt steckt. „Ich spüle die Gläser sogar am Ende noch mit Teewasser aus“, sagt Stefan Redenius grinsend. Auch Kursteilnehmerin Janine Seruga sagt lächelt: „Ich habe heute gelernt, dass Honig sehr lecker ist. Vor allem so frisch aus der Wabe! Ohne Chemie, direkt aus der Natur.“