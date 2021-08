Snacken unter freiem Himmel : Was braucht es für ein perfektes Picknick?

Bei Sonnenschein gehört ein Picknick zu den niederschwelligen Sommerfreuden. Ganz besonders für diejenigen, die nicht verreisen, schon zurückgekehrt sind oder sich Feriengefühl erobern möchten. Die meisten Kinder lieben es, draußen gemeinsam zu essen. Das bedeutet noch nicht einmal viel Arbeit.

Kurz und gut

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Wohin? Möglichst an einen Ort, der wenig bekannt ist. Mit größeren Kindern lassen sich Ziele zusammen bestimmen. Für kleinere Kinder eine schöne Wiese auswählen, umso besser, wenn in der Nähe ein Bach fließt oder eine Schutzhütte liegt. Gut kommt auch eine Fahrt ins Blaue an. Selbst wenn die Eltern zu den 30 Millionen passionierten Wanderern in Deutschland gehören, sollten sie eine Faustregel beachten: Eine realistische, maximale Streckenlänge in Kilometern ergibt sich aus dem Alter des jüngsten Kindes mal 1,5. Die Kinder geben das Tempo vor und ja, sie lieben es, jede Ackerwinde mit Bienenlandung gebührend zu bestaunen. Das ist für die Großen nicht zielführend. Aber wir wollen doch naturverbundene Kinder. Der Preis dafür sind dann halt Päuschen an jeder zweiten Pusteblume, bis der Picknickplatz erreicht ist.