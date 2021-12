Bild: Helmut Fricke

Kochen, was man wirklich gut kann

Claus-Peter Lumpp, Restaurant „Bareiss“, Hotel „Bareiss“, Baiersbronn, 3 Michelin-SterneFür den großen Kochklassiker aus dem Schwarzwald bleiben nur der Heilige Abend und die Weihnachtszeit; am ersten und zweiten Feiertag geht es wieder ins Restaurant. Alles wird bei ihm und seiner Familie klassisch gehalten, vom ge­meinsamen Plätzchenbacken in der Ad­ventszeit bis zum Weihnachtsbaum und dem gemeinsam gekochten Menü mit Feldsalat, Speck und Croutons, der Gans und dem Bratapfel mit Vanillesoße. Da wundert es nicht, dass er vorschlägt, nur das zu kochen, was man wirklich gut kann, und auf jede Form von Experimenten zu verzichten.