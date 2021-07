Der Bäcker und sein Brot : Die Natur diktiert ihm die Rezepte

Zwölf Minuten langsam kneten, drei Minuten schnell. Das ist die Gleichung, die Heiner Beck ausgetüftelt hat, damit aus Mehl, Salz, Wasser und Hefe ein guter Brotteig wird. Statt Fließband, Backautomat und Massenproduktion setzt Heiner Beck außerdem auf Zeit. Er gibt sie seinen Teigen jede Nacht, damit sie ruhen können, bevor sie zu knusprig-saftigen Broten gebacken werden. Und er nimmt sie sich einmal im Jahr, um seine Teig-Gleichung anzupassen.

So gelingt Heiner Beck, was sich viele Firmen nur als Floskel auf die Website schreiben: regional und nachhaltig zu arbeiten. Inzwischen mit 300 Mitarbeitern in 20 Filialen auf und an der Schwäbischen Alb. Die Leser des Genussmagazins Falstaff haben ihn zum besten schwäbischen Bäcker gewählt.