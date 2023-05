Die westliche Vorstellung von angenehmem Mundgefühl beim Essen ist relativ eingeschränkt. Ein butterweich geschmortes Stück Rindfleisch gilt als gastronomische Höchstleistung, doch sobald es sehnig oder etwas bissfest wird, zweifelt man an der Qualität des Produkts. Gummiartig und zäh, so der Konsens, beweisen, dass Zutaten und Zubereitung schlecht sein müssen. Sie erinnern an eine Zeit, in der Knorpel, Schwarte und andere vermeintlich mindere Produkte auf unserem Speiseplan standen. Dann gibt es noch den beliebten Crunch: Ein knuspriges Element, wie Röstzwiebeln, Nüsse oder andere herzhafte Streusel, die das Verzehren aufregender gestalten sollen. Doch außerhalb von gewissenhaften Restaurants (oder dem Hotdog-Stand) machen sich die Wenigsten Mühe mit diesem Extraschritt.

Umso wesentlicher der Unterschied zu den Küchen Ostasiens, wo die Vielfalt an Texturen und Konsistenzen eine weitaus größere Wertschätzung genießt. Vor allem das Phänomen, das auf Englisch „chewy” heißt, wird von Japan bis Myanmar in fast allen Küchen angestrebt. Angenehm zähe koreanische Reiskuchen („tteokbokki”) werden scharf mit Chilisoße gegessen, der heute allgegenwärtige Bubbletea, dessen Wurzeln in Taiwan liegen, ist nur echt mit seinen Tapiokaperlen im braunen Zuckersirup und die Qualität eines ordentlichen Phô-Geschäfts in Vietnam erkennt man an den Rindfleischbällchen, die fast schon Flummy-ähnliche Gummiartigkeit aufweisen.

In Taiwan, der kleinen Insel unweit der chinesischen Küste, hat die gummiartig-elastische Konsistenz eine lange Tradition und lässt sich mit der Cucina Povera, der sogenannten „armen Küche” Italiens, vergleichen, denn beide sind aus der Not geboren und halten sich wacker bis heute. Im 17. Jahrhundert, als Siedler vom chinesischen Festland begannen, auf die Insel auszuwandern, waren die wirtschaftlichen Möglichkeiten sehr begrenzt. Die Siedler widmeten sich der Landwirtschaft und bauten vor allem Reis für den Export an.

Clarissa Wei ist Autorin und Journalistin in der Hauptstadt Taipei. Sie erforschte für ihr Kochbuch „Made in Taiwan”, das auf Englisch im Herbst 2023 im Verlag Simon Element erscheint, die kulinarische Geschichte ihres Landes. Ihr Buch fokussiert sich auf die Zeit vor 1949, als die heimische Küche noch aus einer Mischung von indigenen und südostchinesischen Einflüssen bestand. Als 1949 die riesige Welle von Festlandchinesen mit Chiang Kai-Shek auf die Insel kamen, brachten sie die enorme Vielfalt der Provinzküchen mit.

„Für den eigenen Verzehr war Reis zu wertvoll, deshalb mischten sich die Bauern Süßkartoffelstärke mit Wasser und etwas Zucker, um den Körper zu stärken und nach traditionell chinesischen Medizinpraktiken abzukühlen”, erklärt Wei. „Die Stärke war günstig und nahrhaft, aber auch gummiartig und zäh. Das ebnete den Weg für unsere Q-Vorliebe, die bis heute anhält.”

Mit Q oder QQ wird die spezielle Textur der Gerichte in Taiwan bis heute beschrieben. Laut Wei lässt es sich auf das Wort K’iu auf Hokkien, einem auf der Insel weit verbreiteten chinesischen Dialekt, zurückführen. Q findet sich in endlos vielen Gerichten in Taiwan wieder – im klebrigen Austernomelette oder auch den elastisch-kompakten Kristall-Fleischbällchen Ba-Wan und zahlreichen Abstufungen der Bissfestigkeit: vom angenehm zart-weichen Biss eines japanischen Mochi bis hin zur geschmorten Hirschsehne, die zum Zerteilen die gefühlte Bisskraft eines Pitbulls benötigt.

„Allein schon wegen des Mangels an Gewürzen, die das Festland dank der Seidenstraße bereits hatte, mussten die Köche Taiwans auf interessante Konsistenzen ausweichen”, sagt Clarissa Wei. „Bei der Entwicklung der Rezeptur für die Kristall-Fleischbällchen haben meine Co-Autorin und ich fast einen Monat gebraucht bis wir das richtige Mundgefühl für die Stärkehülle hatten, die das Fleisch umgibt.” Bestellt man Taiwans Nationalgericht, die Rindfleisch-Nudelsuppe, wird man in den meisten Geschäften gefragt, in welchem Verhältnis man zartes Fleisch und zähe Sehne möchte.

Aus der Not der Bauern geboren, gilt heute das richtige Level an Q als Qualitätsmerkmal in der taiwanischen Küche: Es ist gar nicht so leicht, ein zartes Fischfilet mithilfe von Stärke und Eiweiß in einen wabbeligen Fischball zu verwandeln. „Bei unserer Recherche fanden wir einen Fleischbällchen-Hersteller, dessen Bällchen so fest waren, dass man Pingpong mit ihnen spielen konnte – das war selbst mir zu viel”, erzählt Wei. „Ein traditioneller Hersteller erklärte mir sogar, dass das Schweinefleisch am besten verarbeitet werden sollte, bevor die Leichenstarre im Tier einsetzt.” Heute würden die geschlachteten Tiere schockgefroren wie frisch gefangener Thunfisch, damit das Fleisch nicht seine Elastizität verliert.

Die authentischen Küchen Ostasiens erfreuen sich auch hierzulande wachsender Beliebtheit, was mit einem Zuwachs an asiatischen Studenten, aber auch mit den abenteuerlustigen Gaumen der vielreisenden Gesellschaft zu tun haben könnte. Es ist nicht mehr so ungewöhnlich, Sichuan-Restaurants, taiwanische Bubbletea Geschäfte oder koreanisches Barbecue in deutschen Großstädten zu finden. Wer also seine Neugier nach neuem Mundgefühl stillen möchte und sich nicht mit dem in Deutschland beliebten und bekannten QQ von Gummibärchen zufrieden gibt, sollte sich im Chinarestaurant Har Gau Dumplings mit elastischem Reisteig und Shrimps oder geschmort-gedämpfte Hühnerfüße bestellen, beim Japaner Ausschau nach Udon-Nudeln halten oder die fingerdicken koreanischen Reiskuchen aus dem Tiefkühlregal im Asia-Markt zu Hause in der Pfanne anbraten.

Aber es kann noch einige Zeit dauern, bis auch die Deutschen so besessen von Q sind wie die Taiwaner: „Letztens musste ich mir ein neues Kopfkissen kaufen”, erzählt Clarissa Wei. „Der Verkäufer fragte mich, ob ich lieber ein weiches oder ein QQ Kissen möchte. Es gibt kein Entkommen vor diesem Begriff hier!”