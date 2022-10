Ex-Direktor der Tate Modern : Ein Leben für Limonen

Die Bäume hier am Ortsrand von Palmera, die hat er in silbergraue Stoffe verpacken lassen, als wäre Christo am Werk gewesen. Jeder Faltenwurf ist anders, jede Form hat einen neuen Akzent, jeder Schatten variiert im Tagesverlauf, und immer hat er so viel Stoff verwendet, als ginge es in Wirklichkeit um einen Bühnenvorhang. Ein bisschen ist es tatsächlich so, denn wenn dieser Vorhang eines Tages wieder gelüftet wird, hat der Baum sich neu inszeniert, Blüten oder sogar Früchte entwickelt, Zweige in die Krone emporgeschoben. Und haben sich Blüten geöffnet, breitet sich ein intensiver Duft über der Umgebung aus, als hätte jemand einen überdimensionalen Flakon offen stehen lassen. „Es ist dann so, als wäre kein anderer irdischer Ort näher dran am biblischen Paradies“, sagt Vicente Todolí über sein lebendiges Freilichtmuseum. „Ein Garten, eine Plantage, ein Museum, all das ist es geworden.“

Genau so wollte er es, als er die Ländereien in unmittelbarer Nachbarschaft des Wohnhauses der Eltern und Großeltern übernahm. Er riss im ersten Schritt Gewächshäuser für Zierkräuter ab, entsiegelte Tausende Quadratmeter Boden, ließ in Dutzenden Lastwagenladungen Betontrümmer abfahren – und begann mit dieser Plantage ganz neu, nach seinen Vorstellungen. Mehr als 20 Jahre ist das jetzt her, wirklich vorzeigen mag er sie aber erst in jüngerer Zeit. Wie bei einer großen Schau im Museum: Sie muss erst im Kopf entstanden sein, reifen, sorgfältig kuratiert werden. Kunstwerke müssen beschafft, inszeniert, ausgeleuchtet werden. All das braucht Zeit. Ist man auf die Natur angewiesen, auf Zufälle, Experimente, das Wetter, dann kann man am Anfang nicht sagen, wann Eröffnung sein wird.

Unzählige Experimente

Sieben Jahre lang war Vicente Todolí Direktor der Tate Modern Gallery in London, eines der renommiertesten Kunstmuseen der Welt. Heute kümmert er sich um die Ausstellungen der Pirelli-Stiftung in Italien. Und um diesen Garten gut 60 Kilometer südlich von Valencia, im Hinterland der Costa Blanca bei Gandia: seine Todolí Citrus Fundació, auf dem Land der Vorfahren. Hier ist er aufgewachsen, hier hat er als Kind unter Orangenbäumen gespielt. „Ganze Sommer lang habe ich im Schatten dieser Bäume Bücher verschlungen, geschaut und wieder gelesen.“ Die Gegend mit ihrer Luft, ihrem Licht und dem Geruch nach Zitrusblüten war Inspirationsquelle des Manns, der als Kunsthistoriker eine Weltkarriere machen sollte. „In vergangenen Jahrhunderten kamen Philosophen, Poeten und Maler in solche Gärten“, sagt er. „Weil diese Orte sie beflügelten. Sie sind zu selten geworden.“

Todolí sammelt Zitrusfrüchte. Er will jede Zitrusfrucht der Welt in seinem Garten haben, hat sogar eine Versuchsküche errichten lassen, damit Spitzenköche wie Quique Dacosta mit insgesamt sechs Michelin-Sternen aus drei Restaurants in Dénia, Madrid und Valencia und Manuel Alonso aus Daimus bei Gandia mit einem Michelin-Stern dort neue Saucen, Dips, Marinaden, Füllungen, Eiscreme-Sorten, Gebäck und Gerichte unter Verwendung seltener Früchte kreieren können. Gemeinsam arbeitet er mit Dacosta an einem Buch, dem „Libro de los Cítricos“, mit vielen Fotos – und passenden Rezepten. Alonso hat derweil schon ein neungängiges Menü entwickelt, bei dem die Zitrusfrüchte den entscheidenden Akzent setzen – selbst bei der Bacalao-Krokette, deren Kabeljaufilet anfangs im Saft der Valetta-Limette langsam geköchelt wurde.