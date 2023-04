Tomaten vom Balkon, Radieschen vom Dach und Pilze aus dem Keller? Anna Meincke erklärt, wie sich in Zeiten von Klimakrise und Preissteigerungen der eigene Gemüseanbau auch in einer Großstadt und ohne Garten bewerkstelligen lässt.

„Das Leben beginnt mit dem Tag, an dem man einen Garten anlegt“, so lautet ein altes chinesisches Sprichwort. Und das stand eines Morgens im Jahr 2016 auch auf dem Teebeutel des Yogi-Tees von Anna Meincke. Vor Kurzem in ihre Wohnung in Duisburg gezogen, stand die studierte Ökologin vor der Frage, was mit der Dachterrasse anzustellen sei, die zu ihrem neuen Heim gehörte. Wäre ja doof, wenn man die nicht nutzt, dachte sich die damals 27-Jährige. Angesichts des Spruchs auf ihrem Teebeutel fühlte sie sich auf einmal an ihre Kindheit erinnert, in der sie mit ihrer Mutter, einer Floristin, und ihren Großeltern, gelernten Gartenbauern, im Gemüsebeet gehockt und Zuckerschoten genascht hatte. Und so entschied sich Meincke dazu, auf ihrer Terrasse Gemüse anzubauen: Radieschen, Tomaten, Salate.

Seitdem hat sie damit nicht mehr aufgehört. Mit ihrem 2022 in Erfurt gegründeten Unternehmen „Dachgemüse“ versucht die 34-Jährige, wieder mehr Grün in die thüringische Hauptstadt zu bringen – zum Beispiel mit einer auf einer alten Gleisanlage angelegten Stadtfarm. Das hier erzeugte Gemüse wird per Abo-Box-Modell verkauft. Mit dem Projekt möchte sie beweisen, dass es auch auf kleinen Flächen in einer Stadt möglich ist, wirtschaftlich Gemüse anzubauen. Und auch ihr gerade im Löwenzahn-Verlag erschienenes Buch „Stadtgemüse“ soll seinen Teil dazu beitragen, Großstadt und Natur wieder mehr zusammenzubringen.

Nun ist die Sache mit dem Garten, ohne den das Leben laut dem chinesischen Kalenderspruch ja nicht anfangen kann, vor allem für Menschen in einer Großstadt nicht immer so einfach. 2021 wohnten nach Angaben der Statistik-Plattform Statista 77,5 Prozent der Deutschen in einer Stadt, rund 30 Prozent sogar in einer Großstadt. Gleichzeitig haben insgesamt nur 17 Millionen deutsche Haushalte einen Privatgarten. Etwa fünf Millionen Menschen nutzen nach Schätzung des Bundesverbands Deutscher Gartenfreunde rund 900.000 Schrebergärten. Übrig bleiben rund 60 Millionen Menschen ohne direkten Zugang zu heimischem Grün.

Und auch nicht jeder von ihnen ist wie Anna Meincke schon mit einem grünen Daumen auf die Welt gekommen, mit einer geräumigen Dachterrasse gesegnet oder direkt zur Miete eines Kleingartens bereit. Wie aber lassen sich trotzdem Radieschen oder sogar der eigene Salat anbauen? Wir haben die Expertin daher um einige nützliche Tipps gebeten, wie sich auch in der Stadt auf dem Balkon, im Hinterhof oder sogar im Keller ganz leicht eigenes Gemüse anpflanzen lässt.

How to: Stadtgemüse für Anfänger

Der Frühling, der langsam in Deutschland Einzug hält, ist der perfekte Zeitpunkt, um mit dem Projekt Gemüseanbau anzufangen, denn die meisten Sorten werden im März und April ausgesät. Ideales Einsteigergemüse für alle, die in gärtnerischen Angelegenheiten sozusagen noch grün hinter den Ohren sind, sind laut Meincke Radieschen. Auch Pflücksalate oder Erbsen seien geeignet. Denn bei diesen Pflanzen sehe man „schnell Erfolge und hat auch schnell was zum Ernten“ – die Motivation, dranzubleiben, steigt. Radieschen sind das schnellste Gemüse, bereits nach vier Wochen kann man die kleinen Knollen aus ihrem erdigen Bett ziehen. Auch Pflücksalate brauchen nur etwa vier bis sechs Wochen, bis sie geerntet werden können.