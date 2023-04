Sensationell, nichts weniger, sind die Nachrichten, die der Guide Michelin 2023 am Dienstag bei seiner Gala in Karlsruhe dem Feinschmeckerland Deutschland zu verkünden hatte. Ausgerechnet in diesen postpandemisch-präapokalyptischen Zeiten hat der französische Restaurantführer nicht nur die Rekordzahl von 334 Lokalen mit einem, zwei oder drei Michelin-Sternen ausgezeichnet, sieben mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022. Er hat auch die Kühnheit besessen, Jan Hartwigs erst vor wenigen Monaten eröffnetem Restaurant „Jan“ in München auf Anhieb drei Sterne zu verleihen, ein Fall fast ohne Präzedenz in der mehr als hundertjährigen Geschichte des Michelin.

Ein halbes Dutzend Mal seien die Tester im „Jan“ gewesen, und bei allen habe vollkommene Einigkeit darüber geherrscht, dass Hartwig auf absolutem Weltklasseniveau koche, sagte Ralf Flinkenflügel, der Direktor des Guide Michelin Deutschland, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Es ist eines der besten Restaurants nicht nur in Deutschland, und es sind drei Sterne ohne den Hauch eines Zweifels. Jan Hartwig hat eine besondere Gabe, ähnlich wie Messi oder Ronaldo. Da können andere so lange trainieren, wie sie wollen, sie werden niemals dieses Niveau erreichen“, so Flinkenflügel. Und wer schon das Glück hatte, bei Hartwig essen zu dürfen, weiß, wie goldrichtig der Guide Michelin mit seiner Entscheidung liegt.

Die Pyramide wird immer breiter

Da alle anderen Drei-Sterne-Köche ihre Bewertungen halten konnten – mühelos und gleichfalls ohne jeden Zweifel, wie Flinkenflügel betont –, gibt es nun wieder zehn deutsche Restaurants in der höchsten Kategorie: Marco Müllers „Rutz“ in Berlin, Kevin Fehlings „The Table“ in Hamburg, Christian Jürgens’ „Überfahrt“ in Rottach-Egern, Christian Baus „Victor’s Fine Dining“ in Perl, Clemens Rambichlers „Sonnora“ in Dreis, Thomas Schanz’ „schanz.restaurant“ in Piesport, Claus-Peter Lumpps „Bareiss“ in Baiersbronn, Torsten Michels „Schwarzwaldstube“ gleichfalls in Baiersbronn und das „Aqua“ von Hartwigs Lehrmeister Sven Elverfeld in Wolfsburg.

Um acht auf imposante 50 ist die Zahl der Zwei-Sterne-Restaurants gestiegen, ein klares Indiz dafür, dass die Pyramide der deutschen Spitzengastronomie auf einem immer breiteren Fundament steht. Längst überfällig waren die Aufwertungen von Thomas Kellermann („Gourmetrestaurant Dichter“, Rottach-Egern) und Daniel Schimkowitsch („L.A. Jordan“, Deidesheim), etwas überraschend kommt der zweite Stern für Thorsten Bender vom „sein“ in Karlsruhe.

Für wenig Diskussionen, dafür umso mehr Zustimmung dürften die Doppelsterne für Niclas Nussbaumer („Mühle“, Schluchsee), Max Natmessnig („Alois“, München), Benjamin Gallein („Votum“, Hannover), Julian Stowasser („Lakeside“, Hamburg) und Frédéric Morel („Cœur d’Artichaut“, Münster) sorgen. Schmerzlich vermisst wird in der Liste allerdings Sigi Schelling, die im „Werneckhof“ in München mindestens genauso gut kocht wie zuvor in der Zwei-Sterne-Institution „Tantris“. Dass der Fernsehkrawallkoch Frank Rosin seinen zweiten Stern verloren hat, wird hingegen niemanden ernstlich schmerzen – ganz im Gegensatz zum Tod der Kochlegende Heinz Winkler, mit dem auch die beiden Sterne seiner „Residenz“ in Aschau erloschen sind.

Bei den 34 neuen Ein-Sterne-Häusern ist die breite geografische Streuung der Lokale bemerkenswert. Der Reigen wird von Leipzig bis nach Donaueschingen, von München bis nach Münster, von Hamburg bis nach Prien am Chiemsee gespannt, wobei sich der Michelin in dieser Kategorie mitunter den leisen Vorwurf einer inflationären Großzügigkeit gefallen lassen muss. Und es werden letzte Lücken geschlossen.

So ist die jeder pietistischen Lustfeindlichkeit völlig unverdächtige Stadt Freiburg, in der es bisher kein einziges Sternerestaurant gab, nun gleich mit drei Adressen vertreten, darunter Martin Fausters exzellenter „Wolfshöhle“. Spektakuläre Abwertungen gibt es im neuen Guide Michelin keine, und dass die Berliner Spitzengastronomie ein wenig an Schwung verliert und dort nicht mehr neue Sternelokale aus dem Boden schießen wie Pilze aus dem Grunewald, ist eher einer Konsolidierung als einer Krise geschuldet.

Der imponierende Mut der Spitzenköche

Von einer Krise der deutschen Kochkunst kann in diesen notorischen Krisenzeiten ohnehin keine Rede sein. Der Michelin-Direktor ist vielmehr selbst verblüfft, wie souverän die Spitzengastronomie durch die Turbulenzen von Krieg, Inflation, Energiepreishysterie und Fachkräftemangel gekommen ist. 2022 sei eigentlich ein schwarzes Jahr für die Gastronomen gewesen, doch in den Sternehäusern habe man davon kaum etwas gespürt, sagt Flinkenflügel.

Das Niveau sei nicht nur gehalten, sondern sogar gesteigert worden, und der Mut der Spitzenköche, in schwierigen Zeiten nicht zurückzustecken, sei so bewundernswert wie imponierend. Man dürfe allerdings auch nicht vergessen, dass das alles ohne die Gäste nicht funktioniere, gerade die jüngeren, die er immer öfter in den Sternehäusern sehe – und das ist wohl die schönste Nachricht des neuen Guide Michelin: Es scheint, als werde Deutschland ganz langsam doch noch zu einem einig Feinschmeckerland.