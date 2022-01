Amerikanische Südstaatenküche : Wie ich lernte, Fleisch zu lieben

Aktualisiert am

Fleischlos, zuckerfrei, roh? Die Küche der amerikanischen Südstaaten ist das genaue Gegenteil von den Food-Hipstern in Berlin: Hier liebt man Fleisch. Ein Erweckungserlebnis in Tennessee.

„Bist du Vegetarierin?“ Mein Kollege David und ich kannten uns knapp zwei Stunden. Er stellte die Frage beiläufig, als sei das „no big deal“. Ich antwortete: „Ach, ich esse fast alles.“ Er atmete auf, buchstäblich. „Sehr gut, sehr gut. Ich würde dich gerne zum Lunch einladen.“ An seiner Reaktion merkte ich: Er hatte mir gerade, während einer Spritztour durch Nashville, die Gretchenfrage gestellt: Sag, wie hältst du’s mit dem Fleisch?

Tatjana Heid Stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten und Politik Online.



Die Antwort darauf ist im amerikanischen Bundesstaat Tennessee alles andere als trivial. Denn wer kein Fleisch mag, dem bleibt ein großer Teil der traditionellen Südstaatenküche verschlossen. Wer also Kultur und Leben dort kennenlernen will, was ja beides eng mit dem Essen verknüpft ist, der beherzigt besser die Ja-Regel: nichts ablehnen, alles ausprobieren.